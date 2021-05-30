"Никого другого Лукашенко ни во что не ставит". Кого российские президенты освобождали из белорусских тюрем

23 сентября 2013 года Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг Баумгертнера во время личной встречи в Сочи. Через три дня после этого трудовой коллектив "Уралкалия" обратился к Лукашенко с просьбой принять меры к скорейшему освобождению Баумгертнера, а Путин встретился с белорусским президентом в Гродно.

Понаблюдав за совместными военными учениями своих государств, президенты "оживленно поговорили", после чего стало известно, что гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера перевели из CИЗО под домашний арест, отмечал совпадение спецкор "Коммерсанта" Иван Сафронов (журналист сейчас сам находится под арестом в российском СИЗО "Лефортово" по обвинению в госизмене).

В дни октябрьского саммита СНГ 2013 года в Минске Путин и Лукашенко вновь обсудили ситуацию с арестом Баумгертнера. Российский лидер тогда подтвердил факт переговоров так: "Затрагивали эту проблему".

Журналистам он до этого объяснял, что Москва пытается действовать непублично. "Затишье связано с тем, что мы хотим проблему решить, а не загонять ее в тупик, что очень легко сделать, начиная шум и гам по этому вопросу", - сказал тогда Путин.

"Я не кровожадный, я не к тому, что мы должны их посадить. Пусть нам компенсируют это [ущерб]", - пояснял свою позицию Лукашенко.

21 октября глава "Уралкалия" был заочно арестован Басманным судом Москвы. Днем позже Москва передала белорусским властям запрос о выдаче Баумгертнера для привлечения к уголовной ответственности. Как пояснили в российской прокуратуре, решение о заочном аресте было необходимо для объявления Баумгертнера в международный розыск и экстрадиции из Беларуси.

Через несколько дней Путин и Лукашенко вновь обсудили дело Баумгертнера.

"Если бы не вмешательство российского президента, ничто бы не помогло. Никого другого Лукашенко ни во что не ставит, это актуально и в деле Сапеги", - полагает Тай.

И 21 ноября, через два дня после продажи Керимовым 21,75 % акций "Уралкалия", прокуратура Беларуси экстрадировала Баумгертнера в Россию.

В России глава "Уралкалия" сперва был помещен в СИЗО, затем переведен под домашний арест. Через 10 месяцев Баумгертнер был выпущен под залог. Впоследствии его дело было прекращено и до суда не дошло.

"Запрос на экстрадицию пришел, а их уже нет". Дело бойцов ЧВК Вагнера

ФОТО: BBC

Загадочная история, в которой посадка самолета должна была произойти, но так и не случилась, развернулась в Минске в конце июля 2020 года, когда местные спецслужбы задержали 32 россиян, бойцов ЧВК Вагнера.

По изначальной версии, наемники летели через Минск в Стамбул и далее в одну из стран Латинской Америки, но задержались в Беларуси, где перед президентскими выборами обстановка уже была накалена.