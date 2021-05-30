"Никого другого Лукашенко ни во что не ставит". Кого российские президенты освобождали из белорусских тюрем

Москва через несколько дней выдала свою версию произошедшего: по ней наемников путем обмана вербовала Служба безопасности Украины, которая планировала рейс Минск-Стамбул посадить в аэропорту Киева или Одессы под предлогом плохого самочувствия одного из пассажиров и задержать находившихся на борту россиян.
Тогдашний посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев объяснял, что задержанные могли быть сотрудниками ЧОП, которые направлялись в третьи страны охранять нефтепроводы по контракту, но опоздали на рейс.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дежурно говорил, что частных военных компаний в России не существует.
По одной из версий российской стороны, вагнеровцев сдала белорусам украинская сторона из-за срыва запланированной операции с самолетом, на который они случайно не сели, сказал Би-би-си один из знакомых с ситуацией источников.
На пике конфликта Лукашенко обвинял Москву в том, что она планировала забросить в страну до 200 наемников с целью свержения его режима, и рассказывал, что поиски новых диверсионных групп продолжаются на юге страны.
Трем десяткам задержанных россиян предъявили обвинения и посадили в изолятор Жодино. Киев отправил в Минск запрос на экстрадицию 28 из 32 задержанных наемников. На Украине их подозревают в участии в боевых действиях на стороне донбасских сепаратистов и утверждают, что девять из них имеют украинское гражданство.
31 июля 2020 года Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности. "Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Белоруссии, -говорилось на сайте Кремля. - Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены".
9 августа, в день президентских выборов, Лукашенко заявил, что отказ прокуроров России и Украины приехать в Минск говорит о том, что "плевать им на судьбы этих ребят".
14 августа белорусские власти передали задержанных наемников России, а российские власти заявили, что им не грозит уголовное преследование. По словам Лукашенко, извиняться перед задержанными даже ездил его старший сын.
"Когда наверху договорились, их собрали в актовом зале, извинились, погрузили на машины и вывезли в Россию, - говорит защищавший их в Минске адвокат Антон Гашинский. - Запрос Украины на экстрадицию пришел, а их уже нет".
Спустя месяц или два им прислали уведомления, что уголовное преследование в отношении них прекращено, вспоминает он.
История с вагнеровцами могла бы скоро забыться, но 27 августа Путин в эфире канала "Россия" заявил, что это была "операция украинских спецслужб совместно с американскими".
Задержанные в Минске люди, по его словам, должны были выехать в Латинскую Америку и на Ближний Восток "для абсолютно легальной работы", но их "втемную использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии". "Представили в качестве ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности".
В начале сентября генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что к спецоперации с вагнеровцами могли иметь отношения спецслужбы сразу нескольких иностранных государств.
С тех пор в Киеве ожидают появления расследования Bellingcat о том, что на самом деле тогда произошло. По популярной в украинских СМИ версии, СБУ все же могла планировать подобную операцию, но в последний момент от ее проведения отказался президент Владимир Зеленский, заинтересованный в установлении долгосрочного перемирия в Донбассе, а белорусским чекистам информацию об уже прибывших в Минск, но еще не успевших улететь дальше наемниках передал кто-то из окружения украинского президента.