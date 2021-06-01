Баускская объездная дорога будет следующей?

В рамках проекта уже проделана огромная работа, накоплен уникальный опыт, но сейчас, в июне, впереди сложный заключительный этап, который должен привести к финальному договору, чтобы можно было смело сказать: открыта новая страница в латвийском дорожном строительстве.

Министр сообщения Талис Линкайтс в связи с проектом строительства объездной Кекавской дороги подчеркнул, что этот первый, столь значительный проект особенно важен с учетом необходимости создания цивилизованной сети высокоскоростных дорог в Латвии в соответствии с национальным долгосрочным планом стратегии развития дорожной сети.

"Проект объездной Кекавской дороги уже дал значительный опыт не только в Латвии, но и во всей Балтии. В нашу компанию Latvijas valsts ceļi уже обращались за консультацией эстонские коллеги - несмотря на то, что в целом их автодорожное хозяйство намного нас опережает. В настоящее время мы готовимся внести в правительство предложение, которое поручило бы Latvijas valsts ceļi рассмотреть полезность принципа партнерства также для проекта Иецавской и Баускской объездных дорог", - сказал министр сообщения.