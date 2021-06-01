Парень, потерявший ноги в несчастном случае на железной дороге, и раньше "играл" с поездами

Комментарий полиции

По словам представителя полиции, несчастный случай произошел в Риге, на улице Саласпилс, 26 мая. Молодой человек хотел доказать своим друзьям, что может прыгнуть на платформу движущегося поезда. К сожалению, на этот раз молодой человек попал под поезд и получил очень серьезные травмы. Мальчику 16 лет.

Полиция возбудила уголовное дело о преступлениях против здоровья человека с целью выяснения обстоятельств происшествия.

Ринкевицс отметил, что в полицию ежегодно поступают десятки сообщений, в который указывается, что люди пытаются проехать на поездом по крыше, ступенькам, сцепкам. Часто такие правонарушения совершаются молодыми людьми и детьми в компании, которые пытаются что-то доказать своим друзьям, и это повторяется до серьезного или трагического конца.

Упомянутый подросток неоднократно попадал в поле зрения полиции как за необоснованное использование рычага аварийного тормоза поезда, так и за аналогичные действия - попытки проехать или запрыгнуть на движущийся поезд.

Комментарий представителей LDz

Главный технический инспектор LDz Дайнис Званерс напомнает и взрослым, и молодежи, и детям, что железная дорога является зоной повышенной опасности, где не стоит находиться, за исключением случаев, когда необходимо перейти рельсы в предусмотренных для этого местах.

В этом году количество таких случаев стремительно увеличилось - зафиксировано 44 случая, когда люди пытались захватиться за движущийся состав, а в прошлом году таких случаев было 55. В этом году в результате данных несчастных случаеы пострадали семь человек, в прошлом году - 13. Раньше в год около 30 человек становились жертавами железнодорожных аварий, сказал Званерс.

Железнодорожное право предусматривает штраф в размере до 350 евро за такое несанкционированное передвижение, но Ринкевицс подчеркнул, что риск, которому эти лица подвергают свою безопасность, намного больше, чем штраф. Он призвал родителей обсудить с детьми безопасное пересечение железной дороги и риски безрассудных развлечений возле железной дороги.

Он также поблагодарил население за активное обращение в полицию и призвал их продолжать делать это, замечая безрассудных людей возле железной дороги, как на станциях, так и в местах, где поезда ходят с пониженной скоростью.