Парень попытался зацепиться за проезжающий поезд и потерял обе ноги
На прошлой неделе подросток, пытаясь с целью развлечения зацепиться за движущийся грузовой поезд, потерял обе ноги, сообщает агентство LETA.
На прошлой неделе подросток, пытаясь с целью развлечения зацепиться за движущийся грузовой поезд, потерял обе ноги, сообщает агентство LETA.
Полиция указывает, что за последние пять месяцев на железной дороге значительно выросло число случаев, когда жители, главным образом дети и подростки, с целью развлечения пытаются зацепиться за проезжающий поезд, и в некоторых случаях исход был трагичным.
Чтобы предупредить общество о возможных последствиях нарушения требований безопасности, а также, чтобы рассказать о возможных причинах таких действий и актуальной статистике, Госполиция и Latvijas dzelzceļš во вторник, 1 июня, в 11:00 проинформируют о безопасности вблизи железной дороги.
В мероприятии примут участие главный технический инспектор LDz Дайнис Званерс и начальник отдела превенции Госполиции Алдис Ринкевицс.