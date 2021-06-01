Падение на 35%. Stockmann: как справляется популярный универмаг?

Условия пандемии существенно повлияли на план 2020 года

Убытки были покрыты из прибыли прошлых лет. Спад оборота и размер убытков в прошлом году были связаны с вызванным пандемией Covid-19 кризисом, в результате которого в Латвии был принят ряд ограничений в торговле, оказавших значительное влияние на работу универмага и продолжавшихся весь год. В том числе установленные в стране ограничения на скопление людей лишили предприятие возможности организовать в универмаге кампанию "Сумасшедшие дни", периодически торговать непродовольственными товарами в выходные и праздничные дни, а также в столь важный для торговли период – в конце декабря.

В этом году запланированы инвестиции в развитие универмага в размере более 2,5 млн евро

"Время пандемии мы использовали для работы над планами развития, поэтому видим возможность выйти из кризиса более сильными. Продолжая развивать деятельность универмага, планируем укрепить свою позицию на рынке за счет развития всех четырех важных для универмага категорий:

продуктов питания,

модных товаров,

товаров для дома

и косметики.

Среди прочего головная компания Stockmann в этом году вложит 2,5 млн в развитие продовольственного сегмента рижского универмага, проведя полную реновацию отдела Delikatess. Наряду с внушительным визуальным преображением мы внедрим новые, экологические решения, познакомим с новыми, специально отобранными вкусами со всего мира, а также расширим предложение продуктов питания от местных производителей. Запланированы также инвестиции в дигитальное развитие предприятия, в том числе за счет дальнейшего совершенствования возможности удаленной торговли, чтобы продолжить предлагать клиентам приятный опыт шопинга в многоканальной среде", - говорит директор универмага Stockmann Даце Голдмане.

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Материнская компания Stockmann осуществляет многолетнюю программу развития универмагов