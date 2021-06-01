Падение на 35%. Stockmann: как справляется популярный универмаг?

В прошлом году оборот универмага Stockmann по сравнению с 2019 годом сократился на 34,9%, достигнув 26 459 502 евро, говорится в пресс-релизе компании. В свою очередь год завершился с убытками в размере 2 148 295 евро.
Условия пандемии существенно повлияли на план 2020 года
Убытки были покрыты из прибыли прошлых лет. Спад оборота и размер убытков в прошлом году были связаны с вызванным пандемией Covid-19 кризисом, в результате которого в Латвии был принят ряд ограничений в торговле, оказавших значительное влияние на работу универмага и продолжавшихся весь год. В том числе установленные в стране ограничения на скопление людей лишили предприятие возможности организовать в универмаге кампанию "Сумасшедшие дни", периодически торговать непродовольственными товарами в выходные и праздничные дни, а также в столь важный для торговли период – в конце декабря.
В этом году запланированы инвестиции в развитие универмага в размере более 2,5 млн евро
"Время пандемии мы использовали для работы над планами развития, поэтому видим возможность выйти из кризиса более сильными. Продолжая развивать деятельность универмага, планируем укрепить свою позицию на рынке за счет развития всех четырех важных для универмага категорий:
продуктов питания,
модных товаров,
товаров для дома
и косметики.
Среди прочего головная компания Stockmann в этом году вложит 2,5 млн в развитие продовольственного сегмента рижского универмага, проведя полную реновацию отдела Delikatess. Наряду с внушительным визуальным преображением мы внедрим новые, экологические решения, познакомим с новыми, специально отобранными вкусами со всего мира, а также расширим предложение продуктов питания от местных производителей. Запланированы также инвестиции в дигитальное развитие предприятия, в том числе за счет дальнейшего совершенствования возможности удаленной торговли, чтобы продолжить предлагать клиентам приятный опыт шопинга в многоканальной среде", - говорит директор универмага Stockmann Даце Голдмане.
Материнская компания Stockmann осуществляет многолетнюю программу развития универмагов
Эпидемия коронавируса в Европе оказала существенное влияние и на материнскую компанию универмага в Финляндии. Весной нынешнего года была утверждена восьмилетняя программа реструктуризации, основанная на продолжении работы всех универмагов Stockmann, продаже зданий универмагов и их последующей обратной аренде. В рамках программы корпоративной реструктуризации предусматривается, что материнская компания Stockmann инвестирует 2,5 млн евро также и в реновацию отдела Delikatess рижского универмага Stockmann.