Сколько пассажиров перевез Tallink в мае между Ригой и Стокгольмом? Спойлер: ни одного

По сравнению с маем 2020 года в мае 2021 года количество перевезенных пассажиров на всех остальных маршрутах Tallink увеличилось. Общее число пассажиров, перевезенных паромами компании в прошлом месяце, составило 124 470 человек, что на 64,8% больше, чем год назад.

По сравнению с маем 2020 года количество пассажиров на паромных рейсах между Эстонией и Финляндией увеличилось на 51,6% - до 95 902 человек. Между Финляндией и Швецией Tallink в мае перевез 25 257 пассажиров, что на 209,3% больше, чем годом ранее, а количество пассажиров на маршрутах между Эстонией и Швецией выросло на 18,2% - до 3311 человек.

Объем грузов, перевезенных Tallink в мае по сравнению с тем же месяцем прошлого года, увеличился на 7,3% - до 31 057 единиц, количество перевезенных легковых автомобилей увеличилось на 72,7% - до 40 500 единиц.