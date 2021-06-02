Akropole, Spice, Alfa: Как торговые центры готовятся к повторному открытию?

18 декабря 2020 года закрыли непродовольственные магазины торговых центров. Сотрудникам потребовалось 166 дней, чтобы вернуться на работу и подготовиться к приему покупателей.

До сих пор часть сотрудников "простаивала", часть продолжала работать в обслуживании интернет-магазинов, но покупатели считают, что ничто не может заменить очную торговлю.

Торговые центры должны соответствовать требованиям безопасности - 25 квадратных метров на каждого посетителя. Клиенты должны использовать маску для рта и носа и пользоваться в магазине корзинами для покупок или тележками.

Alfa

"Очень хорошо, что торговые центры открываются без ограничений по времени. Это означает, что они будут открыты в будние, выходные и праздничные дни.

Я бы порекомендовала чаще посещать торговые центры утром, а не толпиться днем", - рекомендует Лиене Апине, управляющая торгового парка Alfa.

Spice

Представители торговых центров Spice и Spice Home сообщают, что 3 июня их магазины возобновят очную работу, продолжая принимать все необходимые меры безопасности.

"Магазины торговых центров будут полностью готовы к работе с 3 июня. 2 июня работу уже возобновили большинство арендаторов Spice Home, а также магазины косметики, сервисы и такие магазины, как Calvin Klein Underwear, Camel Active, Sportland, Debenhams, Timberland, Eiropas apavi, Skechers и другие. Призываем наших посетителей ответственно соблюдать установленные меры безопасности", - подчеркнула Ласма Виланде, менеджер по аренде торговых центров Spice и Spice Home.

Akropole

В ТРЦ Akropole 2 июня возобновила работу часть действующих магазинов. С 3 июня возобновят работу остальные торговые точки.