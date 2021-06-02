Чт, 3.06.2021
Сейчас мы чувствуем себя в роли пасынка - торговые центры открыты, вся Европа открыта, всем известны даты, только у нас такой даты нет Гинт Кузнецов, член правления Латвийской ассоциации фитнеса
Гинт Кузнецов, член правления Латвийской ассоциации фитнеса

Akropole, Spice, Alfa: Как торговые центры готовятся к повторному открытию?

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Со среды, 2 июня, после месяцев простоя, была полностью восстановлена работа крупных торговых центров. Чтобы 166 дней спустя снова принимать клиентов, сейчас там наблюдается большая активность, сообщает TV3 Ziņas.

18 декабря 2020 года закрыли непродовольственные магазины торговых центров. Сотрудникам потребовалось 166 дней, чтобы вернуться на работу и подготовиться к приему покупателей.

До сих пор часть сотрудников "простаивала", часть продолжала работать в обслуживании интернет-магазинов, но покупатели считают, что ничто не может заменить очную торговлю.

Торговые центры должны соответствовать требованиям безопасности - 25 квадратных метров на каждого посетителя. Клиенты должны использовать маску для рта и носа и пользоваться в магазине корзинами для покупок или тележками.

Alfa

"Очень хорошо, что торговые центры открываются без ограничений по времени. Это означает, что они будут открыты в будние, выходные и праздничные дни.

Я бы порекомендовала чаще посещать торговые центры утром, а не толпиться днем", - рекомендует Лиене Апине, управляющая торгового парка Alfa.

Spice

Представители торговых центров Spice и Spice Home сообщают, что 3 июня их магазины возобновят очную работу, продолжая принимать все необходимые меры безопасности.

"Магазины торговых центров будут полностью готовы к работе с 3 июня. 2 июня работу уже возобновили большинство арендаторов Spice Home, а также магазины косметики, сервисы и такие магазины, как Calvin Klein Underwear, Camel Active, Sportland, Debenhams, Timberland, Eiropas apavi, Skechers и другие. Призываем наших посетителей ответственно соблюдать установленные меры безопасности", - подчеркнула Ласма Виланде, менеджер по аренде торговых центров Spice и Spice Home.

Akropole

В ТРЦ Akropole 2 июня возобновила работу часть действующих магазинов. С 3 июня возобновят работу остальные торговые точки.

Чтобы оказать поддержку во время пандемии, 53 торговых центра по всей Латвии предоставили магазинам скидку на аренду до 70% на сумму более 45 миллионов евро. Торговые центры выразили обеспокоенность по поводу сложности обслуживания всей инфраструктуры. Адресная государственная помощь покрыла лишь треть убытков.

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