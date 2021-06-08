Правительство решает выделить 300 000 евро на реконструкцию исторического здания Рижского цирка

Министерство культуры (KM) указывает, что 18 марта Кабинет министров (MK) поддержал выделение дополнительного финансирования для реализации проектов высокой готовности, связанных с преодолением кризиса Covid-19 и восстановлением экономики в 2021 году и 2022 год по министерствам.

Министерство культуры запросило средства в размере 22 миллионов евро для профессиональных художественных учреждений и учреждений наследия.

Согласно информации, приведенной в таблице информационного отчета, Министерство культуры запросило средства в размере 22 467 737 евро для учреждений культурного образования, профессиональных художественных учреждений и учреждений наследия.

Министерство культуры собрало информацию о проектах высокой готовности, связанных с преодолением последствий кризиса Covid-19 и восстановлением экономики, и в рамках этих мер планируется инвестировать 1 474 553 евро в проект "Реконструкция исторического Рижского цирка на улице Меркеля 4, Рига".

По сообщению Министерства культуры, в ноябре 2019 года Рижский цирк подписал договор с Центральным агентством финансов и контрактов о финансировании Европейского фонда регионального развития (ERAF) проекта "Реализация мер по энергоэффективности в здании на улице Меркеля 4, Рига", целью которого является повышение энергоэффективности.

Контракт предусматривает общие приемлемые расходы в размере 2,9 миллиона евро, из которых 581 782 евро уже были заключены, а 2,3 миллиона евро были заключены на строительные работы. В Минкульте отметили, что основные мероприятия проекта связаны с повышением энергоэффективности здания - реконструкция и утепление чердаков и куполов, установка централизованной системы вентиляции, утепление фасадных стенок, замена окон и дверей, реконструкция и модернизация системы отопления и теплового узла, обновление и модернизация системы электроснабжения.

В Минкульте обратили внимание на то, что из указанного финансирования в 2020 году завершены проектные работы и экспертиза проекта, а также объявлены закупки на оказание услуг строительного надзора и строительства. В 2021 году планируется провести предусмотренные проектом демонтажные работы и начать строительные работы. В свою очередь, в 2022 году планируется выполнить все монтажные работы, строительство инженерных сетей, отделочные работы. Срок сдачи проекта - октябрь 2022 года.

В Минкульте пояснили, что в мае 2021 года в результате открытого тендера был объявлен победитель строительного тендера - Adecco Group, на общую сумму контракта 3,8 миллиона евро. В свою очередь, разница между доступным финансированием ERAF на строительные работы на 2,3 миллиона евро и суммой заключенного контракта составляет 1,4 миллиона евро, что составляет необходимое дополнительное финансирование строительных работ.

В Минкульте подчеркнули, что выделение дополнительного финансирования обеспечит завершение проекта ERAF, достижение показателей эффективности проекта.