Предприятия могут подавать заявки на получение гранта на оборотные средства за июнь

С отменой чрезвычайной ситуации 7 апреля 2021 года постепенно сокращаются ограничения на ведение хозяйственной деятельности. Поэтому, начиная с мая 2021 года, внесены уточнения в условия получения поддержки, сфокусировав поддержку на тех коммерсантах, деятельность которых по-прежнему полностью или частично ограничена. Идентифицированы 54 отрасли, из которых с мая 2021 года грант на оборотные средства будет недоступен для коммерсантов. Это отрасли, для работы которых ранее не были установлены ограничения и которые сейчас осуществляют полноценную хозяйственную деятельность, например, строительство; обеспечение персоналом; производство и продажа электроэнергии; ремонт; административные услуги для офисов и др.

Также с мая 2021 года размер предоставленного гранта вместе с оборотом предприятия за соответствующий месяц не будет превышать оборот в соответствующем месяце 2019 или 2020 года или среднемесячный оборот за август, сентябрь и октябрь 2020 года вместе для упомянутых в правилах Кабинета министров предприятий.

Размер поддержки за июнь установлен в размере 30% от брутто зарплаты на предприятии, с которой удерживались налоги на заработную плату в августе, сентябре и октябре 2020 года, но не более чем 50 000 евро в месяц.

В правилах Кабинета министров также уточняются условия, когда грант на оборотные средства не выделяется, а также особо сформулированы условия, когда предприятия могут повторно обратиться с заявлением для получения гранта на оборотные средства за те месяцы 2021 года, за которые ранее был получен отказ.

Приглашаем детально ознакомиться с уточненными Правилами Кабинета министров о поддержке затронутых кризисом Covid-19 предприятий для обеспечения потока оборотных средств.