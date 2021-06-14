Пн, 14.06.2021
Конечно, мы даем кислород. Конечно, до интубации. Но мы не можем регенерировать легкие Байба Розентале, главврач Центра инфектологии
Байба Розентале, главврач Центра инфектологии
Контент-маркетинг

Интервью: каждый мужчина должен отвечать за то, что он делает и говорит

ФОТО: Пресс-фото

В основе Dove лежит забота. Забота о людях, их внешнем виде и самочувствии. Мы на 100% убеждены, что люди, которые заботятся о себе, могут позаботиться и об окружающих, потому что отношения с самими собой являются основой всех отношений. Чем добрее и ответственнее человек к себе, тем гармоничнее его отношения с миром. И психическое здоровье, и внешний вид - это области, в которых каждый из нас может совершенствоваться каждый день. Быть открытым и любить себя - определенно риск, который окупается!

Компания Dove опросила* 233 латвийских мужчин, чтобы узнать их мнение о роли отца в семье и его обязанностях.

Опрос, проведенный Dove, показывает, что все больше и больше латвийских мужчин (67%) считают, что они так же компетентны в воспитании детей, как и женщины. А 61% мужчин уделяют повышенное внимание своему физическому самочувствию - они занимаются спортом и следят за своим здоровьем.

Это показывает, что разделение ролей в семьях становится более равным, и что мужчинам не стыдно думать о своем благополучии и заботиться о себе.

Нам выдалась прекрасная возможность пообщаться с настоящим лиепайчанином и заботливым отцом - владельцем «Windcut Barbershop» Элгарсом Рога. Он является примером того, как забота о себе отражается в повседневной жизни. Элгарс, несомненно, вдохновляет сосредоточиться на своем внутреннем мире в гармонии с окружающими и всем тем, что жизнь может предложить нам. Стремление заботиться о себе и других также является основой бизнеса Элгарса, ведь «Windcut Barbershop» - это место, где мужчины могут почувствовать себя свободными, поддаться умелым рукам мастеров и стать красивее. Элгарс - человек, который знает, что настоящего мужчину характеризует не толстый кошелек или много машин, гораздо важнее быть честным с собой и окружающими. Он является примером того, как, заботясь о себе, стать лучше.

ФОТО: Пресс-фото

1. Что для Тебя значит быть мужчиной, и где Ты черпаешь мужественность, есть ли у Тебя своя «формула мужественности»?

Быть мужчиной значит для меня все, потому что я мужчина, я мужчина каждый день, и я работаю над этим, чтобы стать лучше. Я черпаю мужественность ежедневно. Я черпаю мужественность внутри себя, из других. Моя работа также связана с улучшением самочувствия мужчин, меня окружают очень толковые люди, которых я определенно могу назвать мужчинами. У меня нет конкретной формулы мужественности. Конечно, есть кое-что, чему я следую. Например, быть вежливым с женщинами, честность, справедливость, искренность, терпимость. Я считаю, что каждый мужчина должен нести ответственность за то, что он делает и что говорит. И уметь держать прямую спину. Иначе это будет уже не мужчина. Это может быть моей формулой.

2. Как Ты думаешь, заботиться о себе и своей внешности - мужественно?

Конечно, на дворе 21-й век, пещерные люди остались в далеком прошлом. Если мужчина будет заботиться о своей внешности, он улучшит свое самочувствие, уверенность в себе, свою преданность делу и все остальное. Если вы позаботитесь о себе, то сможете сделать гораздо больше.

3. Как Ты оцениваешь важность адреналина и риска в своей жизни, где черпаешь адреналин и каковы основные условия успешного бизнеса?

Это абсолютно необходимо. Адреналин и риск способствуют росту и удовольствию. Если ты совершил что-то мощное, это чувство неописуемо. Адреналин необходим, потому что адреналин, который ты чувствуешь, переживая все те вещи, которые кажутся абсолютно нереальными, но в конечном итоге приносят максимальное удовольствие. Конечно, от бизнеса я тоже получаю некий адреналин. Ты все время работаешь над тем, чтобы бизнес рос и развивался как можно лучше. Конечно, бывают и падения, когда чувствуешь себя не очень хорошо, но в жизни нужен адреналин. И его можно получить разными способами, не обязательно прыгать с парашютом или резинкой. Я катаюсь на мотоцикле, в этом тоже есть доза адреналина. Когда я начинал, для меня главным было быть честным, делать хорошие вещи. Потому что с нечестным бизнесом далеко не уедешь, и никто не оценит тебя высоко. Сделай все возможное, чтобы было здорово.

4. Как Тебе кажется, достаточно ли Ты заботишься о себе, своем благополучии?

Конечно, потому что, не заботясь о себе и своем благополучии, я бы точно не смог сделать все, что делал и делаю до сих пор. Все начинается и заканчивается тобой. Если ты чувствуешь себя плохо, то ничего толкового сделать не сможешь, поэтому каждый день я забочусь о себе и своем эмоциональном состоянии, о своем благополучии, о том, как я выгляжу и веду себя. С каждым днем я все больше и больше анализирую, почему накануне я чувствовал себя не в своей тарелке, чтобы почувствовать себя лучше на следующий день.

5. Назови ТОП-3 своих приоритетов?

Определенно, первое место в топе моих приоритетов - это мой сын. Бизнес и сотрудники находятся на втором месте, потому что они доверили мне благополучие своей жизни и готовы провести большую часть своей жизни на работе в созданной нами компании. В-третьих, радоваться жизни и помнить, что второй жизни не будет. Наслаждайтесь жизнью сегодня, здесь и сейчас, отбросив все лишнее.

6. Можно ли быть счастливым, одновременно являясь отцом и при этом успешным владельцем бизнеса?

Бизнес и роль отца, безусловно, возможно совмещать. На самом деле все в жизни совместимо. Ключ - это управление временем и то, как ты воспринимаешь мир. Можно говорить, что у тебя нет времени, но при этом просидеть три часа в телефоне или пять часов в баре. Необходимо установить приоритеты и на все найти время. Быть отцом - величайшее удовольствие. Я не могу себе представить, какой должна быть причина, чтобы я был плохим отцом своему сыну. Успешный бизнес и отец, присутствующий в жизни сына, мужчина, заботящийся о ребенке и самом себе - все можно совместить.

Забота делает мужчину сильнее. За 60-летнюю историю мы стали свидетелями проявления мужественности. Кампании и продукты Dove Men+Care прославляют современную мужественность и демонстрируют, что настоящая сила требует заботы.

* Данные основаны на опросе, проведенном на странице Dove Latvija в Facebook в период с 9 по 16 апреля 2021 года. Количество респондентов: 233 мужчины.

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