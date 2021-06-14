Интервью: каждый мужчина должен отвечать за то, что он делает и говорит

Компания Dove опросила* 233 латвийских мужчин, чтобы узнать их мнение о роли отца в семье и его обязанностях.

Опрос, проведенный Dove, показывает, что все больше и больше латвийских мужчин (67%) считают, что они так же компетентны в воспитании детей, как и женщины. А 61% мужчин уделяют повышенное внимание своему физическому самочувствию - они занимаются спортом и следят за своим здоровьем.

Это показывает, что разделение ролей в семьях становится более равным, и что мужчинам не стыдно думать о своем благополучии и заботиться о себе.

Нам выдалась прекрасная возможность пообщаться с настоящим лиепайчанином и заботливым отцом - владельцем «Windcut Barbershop» Элгарсом Рога. Он является примером того, как забота о себе отражается в повседневной жизни. Элгарс, несомненно, вдохновляет сосредоточиться на своем внутреннем мире в гармонии с окружающими и всем тем, что жизнь может предложить нам. Стремление заботиться о себе и других также является основой бизнеса Элгарса, ведь «Windcut Barbershop» - это место, где мужчины могут почувствовать себя свободными, поддаться умелым рукам мастеров и стать красивее. Элгарс - человек, который знает, что настоящего мужчину характеризует не толстый кошелек или много машин, гораздо важнее быть честным с собой и окружающими. Он является примером того, как, заботясь о себе, стать лучше.

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1. Что для Тебя значит быть мужчиной, и где Ты черпаешь мужественность, есть ли у Тебя своя «формула мужественности»?

Быть мужчиной значит для меня все, потому что я мужчина, я мужчина каждый день, и я работаю над этим, чтобы стать лучше. Я черпаю мужественность ежедневно. Я черпаю мужественность внутри себя, из других. Моя работа также связана с улучшением самочувствия мужчин, меня окружают очень толковые люди, которых я определенно могу назвать мужчинами. У меня нет конкретной формулы мужественности. Конечно, есть кое-что, чему я следую. Например, быть вежливым с женщинами, честность, справедливость, искренность, терпимость. Я считаю, что каждый мужчина должен нести ответственность за то, что он делает и что говорит. И уметь держать прямую спину. Иначе это будет уже не мужчина. Это может быть моей формулой.

2. Как Ты думаешь, заботиться о себе и своей внешности - мужественно?

Конечно, на дворе 21-й век, пещерные люди остались в далеком прошлом. Если мужчина будет заботиться о своей внешности, он улучшит свое самочувствие, уверенность в себе, свою преданность делу и все остальное. Если вы позаботитесь о себе, то сможете сделать гораздо больше.

3. Как Ты оцениваешь важность адреналина и риска в своей жизни, где черпаешь адреналин и каковы основные условия успешного бизнеса?