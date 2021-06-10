Адамсонc был на встречах, на которых обсуждалась информация ограниченного доступа

Учитывая, что Адамсонс не имел доступа к государственной тайне, он не мог участвовать в заседаниях комиссии, где рассматривались объекты государственной тайны. В компетенцию этой комиссии входит, например, рассмотрение вопросов, касающихся бюджетов сектора обороны и внутренних дел, приоритетов развития армии и внутренних служб.

В повестке дня этого заседания комиссии - детали сектора внутренних дел и материально-техническое оснащение армии классифицируются в соответствии с перечнем объектов государственной тайны, а некоторые вопросы рассматриваются на соответствующих заседаниях более высокой классификации, например, конкретные вопросы, связанные закупками для армии.

Как выяснило агентство LETA, Адамсонс, работавший без пропуска, не мог участвовать в этих встречах, а также не мог ознакомиться с анализом военной угрозы и планом национальной обороны на заседаниях комиссии.

Депутат имел возможность участвовать в заседаниях комиссии, в которых участвовали сотрудники сектора обороны и внутренних дел,

которые представляют ограниченную информацию.

LETA выяснило, что, например, в июне 2019 года комиссия с Адамсоносом посетила восточную границу страны. Тогда депутаты выслушали сотрудников пограничной службы, в том числе главу Государственной пограничной службы (VRS) Гунтиса Пуята, ознакомились с конкретными статистическими данными о результатах пограничных проверок, обнаруженными в Лудзенской администрации VRS.

Информация, имеющаяся в распоряжении Латвийского телевидения (LTV), показывает, что Адамсонс подозревается в передаче информации в Россию в течение последних четырех лет. Адамсонс, не имевший доступа к государственной тайне, предоставил информацию о бюджете армии, закупках и проинформировал его после посещения восточной границы.

LTV также отметило, что в настоящее время возле дома Адамсонса находятся бригады полиции, которые следят за тем, чтобы в доме не было посторонних лиц. Скорее всего, это связано с тем, что в доме сейчас идет обыск. LTV также отметило, что обыск парламента силами безопасности закончился.

Контекст

Как сообщалось ранее, Сейм сегодня выдал для ареста депутата Яниса Адамсонса ("Согласие") по подозрению в шпионаже в пользу России.

Доказательства и суть обвинения

Председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис заявил агентству LЕТА, что в деле Адамсонса есть серьезные доказательства, свидетельствующие об обоснованности подозрений в шпионаже в пользу России. Кучинскис как глава комиссии по национальной безопасности был проинформирован об этом деле незадолго до вынесения решения по нему в Сейме.

По словам Кучинскиса, более подробную информацию должна предоставить Служба государственной безопасности (VDD) в соответствии с ее компетенцией.

Председатель комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям Янина Курсите-Пакуле сообщила, что из запроса следует, что Адамсонсу могут быть инкриминированы преступления по ст. 85 Уголовного закона - шпионаж, то есть незаконный сбор не подлежащей разглашению информации с целью ее передачи или передача другому государству либо иностранной организации напрямую или через посредника, либо незаконный сбор или передача иной информации службе разведки другого государства - по ее заданию, напрямую или через другое лицо.

Курсите-Пакуле ранее сообщила агентству LЕТА, что представленные на заседании комиссии доказательства не вызывают возражений или комментариев, как это было в других случаях, когда принималось решение о выдаче депутатов.

Ранее Генпрокуратура обратилась в парламент с запросом дать согласие на обыск, задержание и арест Адамсонса. По неофициальным данным, имеющимся в распоряжении агентства LЕТА, запрос связан с подозрениями в шпионаже в пользу России.

Для рассмотрения запроса сегодня утром было созвано закрытое заседание комиссии по мандатам, этике и заявлениям, а в 9:00 - заседание президиума, который рассмотрел включение этого вопроса в повестку дня заседания Сейма.

В разговоре с LTV Адамсонс опроверг передачу информации, заявив, что единственной передачей были интервью.