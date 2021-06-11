Пт, 11.06.2021
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"Не хватило эмоционального обращения". Почему в Латвии не хотят вакцинироваться?

Вакцинация от Covid-19. Иллюстративное фото ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Охват населения вакцинацией от коронавируса в Латвии - один из самых низких в Европейском союзе. Также невелик удельный вес получивших по крайней мере одну дозу вакцины пожилых людей - 31%. Это третий худший показатель среди стран ЕС, пишет Diena.

Такие результаты вынуждают задаться вопросом - насколько успешной была коммуникация бюро вакцинации (в настоящее время отдел проекта вакцинации) с общественностью? Сумела ли эта коммуникация дать людям ответы на волнующие их вопросы? И в какой мере она была нацелена на пожилых людей?

Эксперт по СМИ, профессор Рижского университета Страдиня Анда Рожукалне отмечает, что коммуникация бюро вакцинации была рациональной, но не хватало эмоционального обращения, для популяризации вакцинации не были найдены "герои", которым доверяют определенные группы общества.

По ее мнению, кампания "2 миллиона причин, чтобы привиться" наиболее эффективно достигла тех, кто уже решил вакцинироваться, но результаты были бы лучше, если бы слово дали не только представителям элиты, но и обычным людям, у которых имеются такие же страхи и опасения, как у всех остальных.

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