Близкий соратник Александра Лукашенко Виктор Шейман подал в отставку
Управляющий делами президента Беларуси Виктор Шейман ушел в отставку, сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт белорусского президента.
Управляющий делами президента Беларуси Виктор Шейман ушел в отставку, сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт белорусского президента.
"Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я, честно, благодарен тебе за все, что сделано. <…> Я понимаю, что и семья, и дети, и много-много еще вопросов.
Поэтому я согласен с твоей новой страницей в жизни, скажу так. Но очень бы попросил не уходить далеко (и вообще не отходить от государства) и подставить плечо там, где это нужно будет. <…> Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну", - заявил Александр Лукашенко.
Виктор Шейман пришел на пост управляющего делами президента Беларуси в 2013 году. Формально он сможет покинуть должность только после того, как Лукашенко подпишет соответствующий указ.
На видеозаписи, которую выложил связанный с пресс-службой белорусского президента Telegram-канал "Пул первого", Лукашенко сказал, что пообещает предложить Шейману "несколько вариантов работы" летом 2021 года.