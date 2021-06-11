Близкий соратник Александра Лукашенко Виктор Шейман подал в отставку

Поэтому я согласен с твоей новой страницей в жизни, скажу так. Но очень бы попросил не уходить далеко (и вообще не отходить от государства) и подставить плечо там, где это нужно будет. <…> Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну", - заявил Александр Лукашенко.