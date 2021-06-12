Сб, 12.06.2021
Это [разрешение есть в помещении] можно было принять немного раньше. Эндийс Берзиньш, совладелец ресторана Vairāk saules о решении правительства о предоставлении услуг внутри помещений
Эндийс Берзиньш, совладелец ресторана Vairāk saules о решении правительства о предоставлении услуг внутри помещений

"Мы любим всех наших клиентов": представители ресторанов о послаблениях в сфере общепита

Иллюстративное фото ФОТО: Drazen Zigic/Shutterstock.

На следующей неделе в силу вступят новые послабления. Представители сферы общественного питания, которым нужно будет осуществлять контроль за клиентами, на ситуацию смотрят с разделенными чувствами. Это, конечно, с одной стороны - возможность обслужить больше людей, однако с другой стороны - придется следить за тем, у кого есть цифровой сертификат Covid-19. По мнению сферы, ограничения фактически сохранятся, так как поставщики услуги посетителей проверять не хотят, сообщает передача Panorāma.

Можно заметить, что в солнечные дни на террасах посетителей хватает, однако в помещениях находятся только работники. Но правительство решило разрешить людям, у которых есть цифровой сертификат Covid-19, принимать пищу и в помещениях с 15 июня.

Предприятия общепита изменения встретили с облегчением, так как теперь есть возможность работать с большей мощностью, однако в то же время и со смущением в связи с рядом неясностей в новом регулировании.

"Есть очень много технических вещей, где надо дать нам неделю поработать, чтобы мы сами освоили все, что для нас в новинку. Кто их встретит? Как эти коды будут считываться? Где они будут сидеть? Кто их проверяет?

Параллельно - идут на террасу непривитые люди. Мы как предприятие соберемся и справимся. Но очень не хотелось бы уже во вторник увидеть контролирующие учреждения, которые будут приходить и проверять," - рассказал совладелец ресторана Vairāk saules Эндийс Берзиньш.

И владельцу Pavāru māja Эрику Дрейбантсу не понятно, как это все реально можно будет реализовать, и что делать, если не сработает система и сосканировать будет нельзя? Кроме того, как должен поступать невакцинированный работник?

Министерство экономики обещает продолжить переговоры со сферой, объяснив и уточнив правила. Представители ресторанов не скрывают тревоги, что правительство не действует по им же принятому принципу светофора для снижения ограничений.

"Мы не хотим быть сортировщиками, которые говорят - вакцинированные - да, невакцинированные - нет. Мы любим всех наших гостей",

- заявил руководитель Латвийского общества ресторанов Янис Йензис.

Общество ресторанов считает, что решение правительствf не означает отмену ограничений для ресторанов, поэтому необходимо сохранить и механизмы поддержки.

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