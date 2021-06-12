"Мы любим всех наших клиентов": представители ресторанов о послаблениях в сфере общепита

Можно заметить, что в солнечные дни на террасах посетителей хватает, однако в помещениях находятся только работники. Но правительство решило разрешить людям, у которых есть цифровой сертификат Covid-19, принимать пищу и в помещениях с 15 июня.

Предприятия общепита изменения встретили с облегчением, так как теперь есть возможность работать с большей мощностью, однако в то же время и со смущением в связи с рядом неясностей в новом регулировании.

"Есть очень много технических вещей, где надо дать нам неделю поработать, чтобы мы сами освоили все, что для нас в новинку. Кто их встретит? Как эти коды будут считываться? Где они будут сидеть? Кто их проверяет?

Параллельно - идут на террасу непривитые люди. Мы как предприятие соберемся и справимся. Но очень не хотелось бы уже во вторник увидеть контролирующие учреждения, которые будут приходить и проверять," - рассказал совладелец ресторана Vairāk saules Эндийс Берзиньш.

И владельцу Pavāru māja Эрику Дрейбантсу не понятно, как это все реально можно будет реализовать, и что делать, если не сработает система и сосканировать будет нельзя? Кроме того, как должен поступать невакцинированный работник?

Министерство экономики обещает продолжить переговоры со сферой, объяснив и уточнив правила. Представители ресторанов не скрывают тревоги, что правительство не действует по им же принятому принципу светофора для снижения ограничений.

"Мы не хотим быть сортировщиками, которые говорят - вакцинированные - да, невакцинированные - нет. Мы любим всех наших гостей",

- заявил руководитель Латвийского общества ресторанов Янис Йензис.