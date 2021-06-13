Фирма сына парламентского секретаря МВД получила значительный заказ от министерства

Причина спешки - чтобы было легче работать с нарушителями правил Covid-19, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Информационный центр МВД не организовал открытый конкурс, а использовал куда более простую процедуру переговоров с узким кругом претендентов. Заказ на 2 миллиона 600 тысяч евро получила основанная менее года назад фирма без опыта в столь крупных проектах.

В момент объявления закупки

она принадлежала сыну парламентского секретаря министра внутренних дел Сандиса Гиргенса Сигне Боле.

Прикрываясь диктуемой коронавирусом спешкой, министерства и их учреждения уже год проводят срочные закупки - начиная с масок и медицинской техники и заканчивая компьютерной техникой и ремонтом учреждений.

Информационный центр Министерства внутренних дел весной объявил две закупки. Одна была на приобретение программы, способной соединить в одну сеть все принадлежащие государству и самоуправлениям системы камер видеонаблюдения и удобно обработать снятое. Вторая - на покупку и установку тысяч камер видеонаблюдения. Это многомиллионная закупка, и

борьба среди фирм должна была быть упорной. Но этого не произошло.

Информационный центр МВД, прикрываясь спешкой, организовал процедуру переговоров, в которой приняли участие всего три претендента. Победила фирма, у которой заметны связи с должностными лицами бюро бывшего министра Сандиса Гиргенса.

Закупка как программы, так и камер началась с объявления на сайте Инфоцентра. В феврале на нем были опубликованы сообщения о предварительном исследовании. Заинтересованным предлагалось в течение пяти дней подать свои предложения, сколько стоят соответствующие требованиям центра программа и камеры. Были поданы три заявки.

Спустя месяц на процедуру переговоров были приглашены только те фирмы, которые в феврале заметили объявление на сайте Информационного центра. Самые низкие цены предложила фирма KB open.

Компания KB open была основана 20 февраля 2020 года. Она зарегистрирована в многоквартирном доме на улице Кайвас. У фирмы нет офиса, нет сайта, в информационных службах ее телефон недоступен.

До марта этого года ее владельцем был Карлис Боде 1995 г. р., который с 2017 года работает в семейном бизнесе в сфере транспорта и недвижимости. Он - сын парламентского секретаря бывшего министра внутренних дел Сандиса Гиргенса Сигне Боле.

Сигне Боле - бывшый следователь полиции и KNAB. В 2019 году она начала работать руководителем бюро главы МВД Сандиса Гиргенса, позднее стала парламентским секретарем. Бывший министр Гиргенс рад исходу конкурса, так как победило самое дешевое предложение. Он знаком с Карлисом Боле, но отрицает, что помог ему получить заказ.

Посреди процедуры закупки, когда KB open уже получила приглашение принять участие в переговорах, фирма сменила владельца.

8 марта компания была переписана на имя Герды Готлевской.

И у нее есть связь с семьей Боле. Данные Lursoft свидетельствуют, что она является членом правления и совладельцем предприятия по обслуживанию и аренде транспорта Green Fleet Services. В числе ее владельцев до конца 2019 года был брат отца Карлиса Боле и его работодатель в фирме Karlo Transports Янис Боле.

В ответном письме на электронную почту представители предприятия KB open сообщили передаче Nekā personīga, что они - новое инновационное предприятие, имеющее договор с ведущим в Латвии оптовиком.