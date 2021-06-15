Вт, 15.06.2021
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Роман Протасевич, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta

Общепит в помещениях: новые правила вызвали недоумение у представителей ресторанов

ФОТО: Shutterstock

Со вторника, 15 июня, услуги общественного питания для клиентов с сертификатом Covid-19 также будут доступны в закрытых помещениях, но требования эпидемиологической безопасности настолько сложны и противоречивы, что вызывают замешательство среди представителей бизнеса.

Предприятия общественного питания могут обслуживать на месте людей, привитых от Covid-19, переболевших коронавирусом или имеющих подтверждение, что в течение последних 48 часов они сделали тест на Covid-19 и он отрицательный, а также имеющих негативный тест на антигены к SARS-CoV-2, сделанный в течение шести часов, и находящихся с этими лицами детей.

Предприятия общественного питания могут обслуживать клиентов на месте с соблюдением строгих эпидемиологических требований:

  • за одним столиком могут находиться до четырех человек, не считая детей, из двух домохозяйств;
  • за одним столиком могут находиться не более десяти человек;
  • в помещениях ресторанов и кафе необходимо обеспечить расстояние не менее двух метров между столиками;
  • после каждого использования столы необходимо дезинфицировать;
  • в помещениях должна быть обеспечена вентиляция или регулярное проветривание;
  • каждому посетителю должен выдаваться индивидуальный набор столовых приборов и посуды.

В помещениях кафе и ресторанов посетители должны быть в масках, за исключением времени, когда они находятся за столиком.

Предприятия общепита могут работать в помещениях с 6:00 до 24:00, а после 24:00 выдавать еду только навынос.

Предприниматели запутались в правилах обслуживания клиентов в помещении

Тем не менее, предприниматели по-прежнему не понимают, как обслуживать своих клиентов в помещении.

Член правления SIA Baltic Restaurants Latvia Гунтис Бредовскис сообщил агентству LETA, что компания получила информацию от Министерства экономики о том, что в помещении еда навынос может продаваться каждому и в то же время в этих помещениях разрешается обслуживать людей с сертификатом Covid-19.

"Отсюда следует, что

правила о необходимости проверять на входе, есть ли у посетителей сертификат Covid-19, не обоснованы, так как каждый может войти в помещение, а проверка должна проходить в помещении, где люди едят",

- подчеркнул Бредовскис, добавив, что все еще необходимо уточнить, будет ли считаться проверка сертификатов при входе в зал без проверки на входе в ресторан нарушением.

В то же время он признал, что возможность открыть все столовые залы Baltic Restaurants Latvia со вторника, 15 июня, адаптируясь ко всем правилам и подбору обслуживающего персонала с сертификатами Covid-19, очень мала. "Большинство заведений будут продолжать работать, как и прежде, и будут предлагать еду навынос. Всего у [Baltic Restaurants Latvia] 21 место, но девять мест не могут возобновить работу из-за условий и правил, установленных правительством", - сказал Бредовскис.

Совладелец ресторана Vairāk saules Эндийс Берзиньш не отрицает, что у компании все еще есть неуверенность в том, как выполнять требования, изложенные в соответствующих постановлениях Кабинета министров.

"Есть так много разных правил, но это, кажется, чересчур", - сказал Берзиньш.

В качестве примера он упомянул положение о том, что лица с действующим сертификатом о вакцинации могут оставаться в помещении без масок и не соблюдать дистанцию в два метра, в то время как если в помещении хочет перекусить человек, который не был вакцинирован, но имеет действующий сертификат, подтверждающий недавние отрицательные результаты теста на Covid-19, требование соблюдения дистанции в два метра и масок также распространяется и на других лиц в помещении.

"И как быть? Сказать - сейчас мы все встанем и пересядем, потому что один пришел с тестом? Чисто технически могли сделать немного проще", - указал Берзиньш.

Он отметил, что во всех ресторанах невозможно разделить зоны для вакцинированных людей и лиц с действующим сертификатом теста на Covid-19, более того, нигде четко не определено, что означает такое разделение, что, по мнению Берзиньша, также может стать  интерпретируемым вопросом, с которым могут не согласиться проверяющие. Во избежание такого рода недоразумений все столики в ресторанах Vairāk saules будут размещены на необходимом расстоянии.

Берзиньш также признал, что непонятно, например, как проверить реальный возраст детей до 12 лет, которые могут посещать предприятия общественного питания без сертификата Covid-19.

Он выразил надежду, что органы, ответственные за контроль за соблюдением требований, не будут немедленно штрафовать предприятия общественного питания за такие нарушения.

Позже Берзиньш добавил, что Vairāk saules не будет во вторник обслуживать клиентов внутри помещений в своих ресторанах. Это связано с требованием, что клиенты ресторана могут обслуживаться только персоналом с сертификатом Covid-19.

Председатель правления Lido Рита Аузиня подчеркнула, что Lido внимательно следит за всеми решениями правительства, динамично реагируя на них и осуществляя все необходимые приготовления для выполнения выдвинутых условий. "Мы увидим, как это будет работать завтра, но мы готовы адаптироваться и быстро отреагировать и внести необходимые коррективы, чтобы всем было комфортно и хорошо у нас, а главное - безопасно", - сказала Аузиня.

При этом она не отрицает, что есть нюансы, которые кажутся интерпретируемыми и непонятными, но компания делает все возможное, чтобы условия были соблюдены в полном объеме.

Аузиня сообщила, что внутренние работы в Lido планируется организовать путем соответствующего разделения зон. "Сотрудники, которые сами имеют действующие сертификаты Covid-19, будут организовывать поток клиентов, направляя их в соответствии с условиями. Наши сотрудники готовы к этому, все проинформированы и проинструктированы", - пояснила председатель правления Lido.

Она отметила, что компания отреагировала аналогичным образом осенью прошлого года, когда сотрудники компании стали измерять температуру на входе в бистро и магазины, потребовали, чтобы посетители дезинфицировали руки, напомнили об обязательном использовании защитных масок и соблюдении других требований. "Следовательно, наши сотрудники также научились приспосабливаться к любой ситуации и выполнять свои обязанности с большим чувством ответственности. В этих обстоятельствах каждый должен иметь возможность адаптироваться к текущей ситуации, и мы действительно хорошо справились с этим во время этого кризиса", - подчеркнула Аузиня.

Lido также планирует выпускать информативные плакаты с указанием, кому разрешено есть в помещении, а кому - на террасах.

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