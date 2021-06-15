Общепит в помещениях: новые правила вызвали недоумение у представителей ресторанов

"И как быть? Сказать - сейчас мы все встанем и пересядем, потому что один пришел с тестом? Чисто технически могли сделать немного проще", - указал Берзиньш.
Он отметил, что во всех ресторанах невозможно разделить зоны для вакцинированных людей и лиц с действующим сертификатом теста на Covid-19, более того, нигде четко не определено, что означает такое разделение, что, по мнению Берзиньша, также может стать интерпретируемым вопросом, с которым могут не согласиться проверяющие. Во избежание такого рода недоразумений все столики в ресторанах Vairāk saules будут размещены на необходимом расстоянии.
Берзиньш также признал, что непонятно, например, как проверить реальный возраст детей до 12 лет, которые могут посещать предприятия общественного питания без сертификата Covid-19.
Он выразил надежду, что органы, ответственные за контроль за соблюдением требований, не будут немедленно штрафовать предприятия общественного питания за такие нарушения.
Позже Берзиньш добавил, что Vairāk saules не будет во вторник обслуживать клиентов внутри помещений в своих ресторанах. Это связано с требованием, что клиенты ресторана могут обслуживаться только персоналом с сертификатом Covid-19.
Председатель правления Lido Рита Аузиня подчеркнула, что Lido внимательно следит за всеми решениями правительства, динамично реагируя на них и осуществляя все необходимые приготовления для выполнения выдвинутых условий. "Мы увидим, как это будет работать завтра, но мы готовы адаптироваться и быстро отреагировать и внести необходимые коррективы, чтобы всем было комфортно и хорошо у нас, а главное - безопасно", - сказала Аузиня.
При этом она не отрицает, что есть нюансы, которые кажутся интерпретируемыми и непонятными, но компания делает все возможное, чтобы условия были соблюдены в полном объеме.
Аузиня сообщила, что внутренние работы в Lido планируется организовать путем соответствующего разделения зон. "Сотрудники, которые сами имеют действующие сертификаты Covid-19, будут организовывать поток клиентов, направляя их в соответствии с условиями. Наши сотрудники готовы к этому, все проинформированы и проинструктированы", - пояснила председатель правления Lido.
Она отметила, что компания отреагировала аналогичным образом осенью прошлого года, когда сотрудники компании стали измерять температуру на входе в бистро и магазины, потребовали, чтобы посетители дезинфицировали руки, напомнили об обязательном использовании защитных масок и соблюдении других требований. "Следовательно, наши сотрудники также научились приспосабливаться к любой ситуации и выполнять свои обязанности с большим чувством ответственности. В этих обстоятельствах каждый должен иметь возможность адаптироваться к текущей ситуации, и мы действительно хорошо справились с этим во время этого кризиса", - подчеркнула Аузиня.
Lido также планирует выпускать информативные плакаты с указанием, кому разрешено есть в помещении, а кому - на террасах.