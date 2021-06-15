Общепит в помещениях: новые правила вызвали недоумение у представителей ресторанов

Предприятия общественного питания могут обслуживать на месте людей, привитых от Covid-19, переболевших коронавирусом или имеющих подтверждение, что в течение последних 48 часов они сделали тест на Covid-19 и он отрицательный, а также имеющих негативный тест на антигены к SARS-CoV-2, сделанный в течение шести часов, и находящихся с этими лицами детей.

Предприятия общественного питания могут обслуживать клиентов на месте с соблюдением строгих эпидемиологических требований:

за одним столиком могут находиться до четырех человек, не считая детей, из двух домохозяйств;

за одним столиком могут находиться не более десяти человек;

в помещениях ресторанов и кафе необходимо обеспечить расстояние не менее двух метров между столиками;

после каждого использования столы необходимо дезинфицировать;

в помещениях должна быть обеспечена вентиляция или регулярное проветривание;

каждому посетителю должен выдаваться индивидуальный набор столовых приборов и посуды.

В помещениях кафе и ресторанов посетители должны быть в масках, за исключением времени, когда они находятся за столиком.

Предприятия общепита могут работать в помещениях с 6:00 до 24:00, а после 24:00 выдавать еду только навынос.

Предприниматели запутались в правилах обслуживания клиентов в помещении

Тем не менее, предприниматели по-прежнему не понимают, как обслуживать своих клиентов в помещении.

Член правления SIA Baltic Restaurants Latvia Гунтис Бредовскис сообщил агентству LETA, что компания получила информацию от Министерства экономики о том, что в помещении еда навынос может продаваться каждому и в то же время в этих помещениях разрешается обслуживать людей с сертификатом Covid-19.

"Отсюда следует, что

правила о необходимости проверять на входе, есть ли у посетителей сертификат Covid-19, не обоснованы, так как каждый может войти в помещение, а проверка должна проходить в помещении, где люди едят",

- подчеркнул Бредовскис, добавив, что все еще необходимо уточнить, будет ли считаться проверка сертификатов при входе в зал без проверки на входе в ресторан нарушением.

В то же время он признал, что возможность открыть все столовые залы Baltic Restaurants Latvia со вторника, 15 июня, адаптируясь ко всем правилам и подбору обслуживающего персонала с сертификатами Covid-19, очень мала. "Большинство заведений будут продолжать работать, как и прежде, и будут предлагать еду навынос. Всего у [Baltic Restaurants Latvia] 21 место, но девять мест не могут возобновить работу из-за условий и правил, установленных правительством", - сказал Бредовскис.

Совладелец ресторана Vairāk saules Эндийс Берзиньш не отрицает, что у компании все еще есть неуверенность в том, как выполнять требования, изложенные в соответствующих постановлениях Кабинета министров.

"Есть так много разных правил, но это, кажется, чересчур", - сказал Берзиньш.