Вт, 15.06.2021
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Гитанас Науседа, президент Литвы

Когда уйдет Лукашенко и что будет, если он останется: что об этом думают белорусы

Александр Лукашенко ФОТО: President.gov.by

Британский аналитический центр Chatham House презентовал результаты онлайн-опроса о том, что белорусы думают о политическом кризисе в стране и каким институтам доверяют.

Лукашенко остается самым узнаваемым политиком. На втором месте Светлана Тихановская, следом Виктор Бабарико. А вот белорусского премьер-министра знает меньше трети населения.

Вместе с тем Лукашенко является лидером антирейтинга - более половины опрошенных, включая его сторонников, заявили, что не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.

Исследование показало, что политический кризис привел к высокому уровню неопределенности - более половины белорусов не чувствуют себя в безопасности, 62% ожидают серьезного экономического кризиса в ближайшем будущем.

В целом у большинства белорусов сложилось консолидированное мнение, что власти должны начать переговоры с оппонентами и освободить всех политзаключенных.

Очень большой процент опрошенных считают, что в случае, если Лукашенко останется у власти, страна потеряет очень много - из Беларуси уедут талантливые люди, репрессии продолжатся, а страна станет больше зависеть от России.

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