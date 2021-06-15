Когда уйдет Лукашенко и что будет, если он останется: что об этом думают белорусы

Лукашенко остается самым узнаваемым политиком. На втором месте Светлана Тихановская, следом Виктор Бабарико. А вот белорусского премьер-министра знает меньше трети населения.

Вместе с тем Лукашенко является лидером антирейтинга - более половины опрошенных, включая его сторонников, заявили, что не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.

Исследование показало, что политический кризис привел к высокому уровню неопределенности - более половины белорусов не чувствуют себя в безопасности, 62% ожидают серьезного экономического кризиса в ближайшем будущем.

В целом у большинства белорусов сложилось консолидированное мнение, что власти должны начать переговоры с оппонентами и освободить всех политзаключенных.