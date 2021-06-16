Tallink возобновит движение по маршруту Рига - Стокгольм. Но не сейчас
Эстонский паромный оператор Tallink Grupp планирует возобновить движение по маршруту Рига - Стокгольм в апреле следующего года, сообщили агентству LETA в компании.
Эстонский паромный оператор Tallink Grupp планирует возобновить движение по маршруту Рига - Стокгольм в апреле следующего года, сообщили агентству LETA в компании.
Планируется, что паром Romantika будет курсировать между столицами Латвии и Швеции каждый второй день с 1 апреля 2022 года.
В то же время в компании отметили, что после почти 16-месячного перерыва Tallink этим летом возобновит работу по регулярному маршруту Таллинн - Стокгольм.
Председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене отметил, что в то время, когда в марте прошлого года компания приостановила движение судов по маршрутам Таллинн - Стокгольм и Рига - Стокгольм, она не могла подумать, что возобновление маршрутов займет почти полтора года и больше.
"Поскольку ограничения на поездки постепенно снимаются, мы шаг за шагом возобновляем работу, первоначально предлагая однодневное путешествие из Таллинна в Стокгольм на одном судне. На пароме есть достаточно возможностей соблюдать социальную дистанцию, а также мы тщательно следим за тем, чтобы соблюдались все необходимые гигиенические требования", - сказал Ныгене.
Как сообщалось ранее, оператор Тallink Grupp в этом году не перевозил пассажиров по маршруту Рига - Стокгольм. В этом году компания не возобновит паромное движение и по маршруту Рига - Хельсинки.
Акции компании включены в официальный список Таллиннской фондовой биржи. Крупнейшим акционером Tallink Grupp является эстонская инвестиционная компания Infortar, которой принадлежат 39% акций.