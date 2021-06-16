Tallink возобновит движение по маршруту Рига - Стокгольм. Но не сейчас

Планируется, что паром Romantika будет курсировать между столицами Латвии и Швеции каждый второй день с 1 апреля 2022 года.

В то же время в компании отметили, что после почти 16-месячного перерыва Tallink этим летом возобновит работу по регулярному маршруту Таллинн - Стокгольм.

Планируется, что паром Baltic Queen будет курсировать из обеих столиц каждый второй день начиная с 9 июля.

Председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене отметил, что в то время, когда в марте прошлого года компания приостановила движение судов по маршрутам Таллинн - Стокгольм и Рига - Стокгольм, она не могла подумать, что возобновление маршрутов займет почти полтора года и больше.

"Поскольку ограничения на поездки постепенно снимаются, мы шаг за шагом возобновляем работу, первоначально предлагая однодневное путешествие из Таллинна в Стокгольм на одном судне. На пароме есть достаточно возможностей соблюдать социальную дистанцию, а также мы тщательно следим за тем, чтобы соблюдались все необходимые гигиенические требования", - сказал Ныгене.

Как сообщалось ранее, оператор Тallink Grupp в этом году не перевозил пассажиров по маршруту Рига - Стокгольм. В этом году компания не возобновит паромное движение и по маршруту Рига - Хельсинки.