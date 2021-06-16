Премьер: Абсолютно логично, что у вакцинированных послабления есть, а у остальных - нет

С пятницы, 18 июня, вакцину можно будет получить в трех торговых центрах. "Это способ сделать вакцинацию более доступной и удобной для населения", - сказал Кариньш. Он объяснил, что важно обеспечить, чтобы вакцина могла быть получена в удобном для людей месте: "Человек идет купить рубашку, а также может получить вакцину. Нам важно сделать это как можно более простой и близкой людям".

В интервью 900 sekundes на этой неделе омбудсмен Юрис Янсонс признал, что, по его мнению, нельзя делить людей на привитых и непривитых. Также несколько спортивных клубов и предприятий общественного питания подчеркнули, что в закрытые помещения посетителей начнут допускать только тогда, когда их будет разрешено посещать всем желающим.

Премьер-министр в программе подчеркнул, что каждый имеет право чувствовать себя в безопасности и не болеть, поэтому важна вакцинация. Вакцинированные защищают не только себя, но и других. В свою очередь, непривитые подвергают опасности и окружающих - своих друзей и родственников.

Кариньш считает, что в этом случае введение послаблений для вакцинированных вполне объяснимо: