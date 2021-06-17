TVNET grupa в мае достигла наибольшей аудитории интернет-пользователей в Латвии

Это данные о порталах tvnet.lv, receptes.lv, spoki.lv и apollo.lv, а также статистика о приложениях tvnet.lv, apollo.lv и rus.tvnet.lv. В прошлом месяце порталы TVNET grupa смотрели на 16 000 пользователей больше, чем в апреле.

В свою очередь, второе место занимают порталы группы Delfi - delfi.lv, calis.lv, atverskapi.lv, mansdraugs.lv, tavsdarzs.lv, bilesuparadize.lv, Delfi TV и аудитория мобильных приложений. Она по сравнению с апрелем в мае снизилась на 1000, достигнув 811 000, или 54,5% интернет-пользователей Латвии на всех платформах - компьютерах, мобильных телефонах и планшетах.

Третью позицию занимает группа Rīgas viļņi, достигшая в мае аудитории в размере 43%, или 641 000, пользователей латвийского интернета, что на 29 000 пользователей больше, чем в апреле. Это данные о пользователях, использовавших порталы jauns.lv, otkrito.lv или rus.jauns.lv, rigasvilni.lv, zurnali.lv и стриминг jauns.lv.

Медиа-группа TV3, охватывающая данные о стриминге tv3play.skaties.lv, видео skaties.lv и трансляцию starfm.lv, а также приложение tv3play.lv, в прошлом месяце достигла аудитории 38%, или 568 000 пользователей, что на 19 000 меньше, чем в апреле.

Данные Gemius свидетельствуют, что в мае не изменилась пятерка самых посещаемых интернет-порталов и первое место сохранил delfi.lv, который открывали 806 138 раз.

На втором месте в мае оказался портал inbox.lv с 751 218 посещениями, а на третьем - lsm.lv с 699 755 посещениями. Четвертое место с 698 552 посещениями занял портал tvnet.lv, а пятое с 641 284 посещениями - jauns.lv.

По сравнению с апрелем в мае из пятерки самых посещаемых порталов число просмотров выросло у четырех порталов, а снизилось у одного - delfi.lv.

На шестом месте с 600 764 посещениями в мае был портал LA.lv, на седьмом - skaties.lv с 567 604 посещениями, а на восьмом - apollo.lv, который просматривали 530 789 раз.