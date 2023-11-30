У Latvijas valsts mežu увеличились оборот и прибыль

Правление LVM отмечает, что результаты за девять месяцев 2023 года нетипичны - предприятие добилось отличных финансовых показателей, но они были обусловлены высокими ценами на древесину в первой половине года и ценами древесины по долгосрочным договорам.

В настоящее время на европейском и мировых рынках наблюдается резкое снижение и цен, и спроса на лесоматериалы.

Согласно финансовому отчету предприятия, 96% выручки (462,7 млн евро) обеспечила продажа древесной продукции, включая лес-кругляк, древесину на корню и щепу.

Прибыль была получена благодаря высоким ценам на древесину в первом полугодии, а также увеличению объемов продаж кругляка на 6,6%.

За девять месяцев 2023 года в развитие было инвестировано 41,3 млн евро, в том числе 65% или 27 млн евро в лесную инфраструктуру - строительство дорог и мостов, восстановление дренажных систем и др. За этот период введено в эксплуатацию 86 километров лесных дорог.

Руководство LVM отмечает, что на деятельность предприятия в третьем квартале значительно повлияли погодные условия. В начале августа буря причинила существенный ущерб лесам, в основном в Земгале и на востоке Видземе.

Как указывает LVM, латвийская лесная отрасль является крупнейшей экспортной отраслью страны, обеспечивая пятую часть стоимости всего экспорта, а также крупным работодателем в сельских регионах Латвии.

В прошлом году оборот LVM составил 566,612 млн евро, что на 39,8% больше, чем годом ранее, а чистая прибыль выросла в 2,2 раза до 242,193 млн евро. LVM принадлежит государству и является вторым по обороту госпредприятием.