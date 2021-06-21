14 месяцев в интенсивной терапии: в Великобритании умер пациент с самым долгим Covid-19

В апреле прошлого года Келк был помещен в Университетскую больницу Святого Джеймса в Лидсе. Там он провел большую часть времени болезни, однако перед смертью его перевезли в центр палиативного ухода.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что Джейсон скончался в 12:40", - написала в пятницу в соцсетях его 64-летняя жена Сью Келк.

"Ему было важно, чтобы это происходило по его условиям", - рассказала позже Келк изданию Yorkshire Evening Post. "Я думаю, что это одно из самых смелых действий: сказать, я больше не хочу жить такой жизнью".

У Келка, работавшего в школе IT-специалистом, был диабет 2-го типа и астма. Вирус нанес очень серьезные повреждения его легким и почкам, что привело к столь серьезным проблемам пищеварительной системы, что его пришлось кормить искусственно.

В этом году состояние Келка на мгновение улучшилось - он мог обойтись без аппарата вентиляции легких и заместительной почечной терапии, кроме того, начал ходить. Жена рассказала, что он мог выпить чаю и съесть суп, отослать сообщение. Готовясь к возвращению мужа домой, она начала кампанию по сбору средств, чтобы приспособить жилье под его нужды.

В марте этого года Келк изданию Yorkshire Evening Post сказал, что ждет возвращения домой, чтобы "вместе со Сью сидеть на нашем диване и есть заказанную рыбу с картофелем фри, пока смотрим телевизор".

"Моя семья вынуждает меня продолжать бороться. Без них этот год был бы совсем другим", - указал Келк.