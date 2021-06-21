В Сети завирусились фотографии деревьев и кустарников, окутанных паутиной. Кадры эти сделаны на юге Австралии. И нет, это не фильм ужасов, не расставленная пауками ловушка для добычи, а всего лишь метод спасения. Рассказываем!

Дело в том, что в середине июня в австралийском штате Виктория выпали обильные осадки, в следствие чего перемещаться по грунту на подтопленных территориях насекомым стало небезопасно. Насекомые зачастую используют паутину с целью передвижения, выстилая себе более безопасный путь на растениях, поясняет Русская служба BBC.

Именно это и произошло - пауки сплели гигантскую паутину, чтобы эвакуироваться на возвышенности, спасаясь от наводнения. Один паук - одна нить. В одном месте длина паутины превысила километр. Паутина накрыла высокую траву, обочины дорог, деревья и дорожные знаки - выглядит это действо очень кинематографично.

ФОТО: CAROLYN CROSSLEY via FACEBOOK/Reuters

Старший куратор по энтомологии Мельбурнского музея доктор Кен Рокен отметил, что подобное нередко случается в Австралии после проливных дождей. По его словам, пауки выделяют шелковые нити для разных целей, в том числе и для "воздухоплавания", то есть - чтобы с порывом ветра подняться в воздух и переместиться в другое место, даже за 100 километров от места старта, приводит мнение эксперта "Медуза". Однако в данном случае пауки не преследовали цели переместиться на дальние расстояния, а лишь - подняться на возвышенность. Он же отметил, что людям не стоит бояться таких паутин и, скорее всего, в течение недели они пропадут.

Ученые в свою очередь попросили местных жителей не травить пауков пестицидами, так как эти насекомые - природные борцы с сельскохозяйственными вредителями, отмечает BBC.

ФОТО: CAROLYN CROSSLEY via FACEBOOK/Reuters

ФОТО: CAROLYN CROSSLEY via FACEBOOK/Reuters

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