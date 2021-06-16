Самозанятые и авторы, прогнозирующие низкие доходы, могут не платить обязательные соцвзносы

До 15 июля необходимо подать заявление в системе электронного декларирования VID на третий квартал этого года, а до 15 октября - на четвертый квартал.. Заявление за третий и четвертый квартал можно подать и вместе, до 15 июля 2021 года. Люди, планирующие начать хозяйственную деятельность после 1 июля 2021 года, могут подать заявление одновременно с регистрацией в VID.

Заявление заполняется в свободной форме и подается в EDS в разделе “Sarakste ar VID”. В заявлении следует указать период времени, за который прогнозируется доход (конкретные месяцы или кварталы, когда доход не будет достигать 500 евро в месяц или 1500 евро в квартал).

Своевременная подача заявления очень важна, ведь только после получения заявления Государственное агентство социального страхования (VSAA) не будет начислять минимальные социальные взносы, которые дополнительно должны вносить самозанятые лица (в том числе плательщики налога на микропредприятие) или авторы (в том числе и тогда, если автор не зарегистрировал хозяйственную деятельность).

В свою очередь получатели авторского вознаграждения и лица, ведущие хозяйственную деятельность (в том числе плательщики налога на микропредприятие), которые прогнозируют небольшие доходы (меньше 500 евро в месяц или 1500 евро в квартал) и хотят укрепить свои взносы социального страхования, в дальнейшем будут платить минимальные обязательные взносы государственного социального страхования на обеспечение пенсии в размере 10% от разницы между 1500 евро и задекларированным доходом.

Размер взносов в конце каждого квартала будет рассчитывать VSAA, а информацию о них человек получит в VID EDS.

Недостаточное государственное социальное обеспечение для значительной части общества являлось одним из главных вопросов, вставших во время кризиса Covid-19. Covid-19 четко показал, что в нашей стране много людей, за которых не вносятся хотя бы минимальные взносы социального страхования. В результате они остаются без социального обеспечения – больничного пособия, пенсии по возрасту, а также пособий в кризисной ситуации. Меры предусматривают, что обязательные взносы за всех экономически активных налогоплательщиков будут производиться по крайней мере на уровне минимальных обязательных взносов.