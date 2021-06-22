Заметно выросли цены производителей в отечественной промышленности. Что случилось?

Уровень цен на продукцию, реализуемую на внутреннем рынке, за год увеличился на 6,3%, экспортной - на 10%. По сравнению с маем 2020 года цены на экспорт в страны еврозоны выросли на 11,3%, на экспорт в страны вне еврозоны, - на 9%.

Наиболее значительное влияние на уровень цен оказало повышение цен в производстве древесины и изделий из дерева и пробки (кроме мебели), на сбор, обработку и утилизацию отходов, переработку материалов и производство химикатов и химических продуктов. Понижающее влияние на уровень цен оказало снижение цен в производстве компьютеров, электроники и оптики.

В мае 2021 года по сравнению с апрелем уровень цен производителей в латвийской промышленности вырос на 2,1%.