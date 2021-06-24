Видео ⟩ ФСБ России распространила видео предупредительной стрельбы по британскому эсминцу в Черном море

Видео снято из корабля пограничной службы ФСБ. На видео российские пограничники предупреждают британский эсминец о входе в территориальные воды РФ и требуют изменить курс, в противном случае угрожая открыть артиллерийский огонь.

После этого пограничники предупреждают о выполнении предупредительной стрельбы.

Перед стрельбой на видео слышен приказ "Выполнить предупредительную стрельбу по курсу "Дефендера". Исключить попадание в "Дефендер"".

ФСБ опубликовала видео переговоров российских пограничников с эсминцем

24 июня посла Великобритании в Москве Дебора Броннерт вызвали в МИД России из-за британского эсминца "Дефендер", который 23 июня прошел рядом с побережьем Крыма в Черном море, пишет "Медуза".

Как сообщает МИД России, Броннерт "был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы РФ и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море РФ".

Как отметили в Министерстве, в случае повторения подобных действий вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне.

Как пишет "Интерфакс", Броннерт пробыла в здании МИД около получаса. Она отказалась от комментариев.