Минэкономики готовится внести поправки, чтобы урегулировать качество товаров в интернете по всему ЕС

Министерство экономики подготовило поправки для директивы ЕС, общей целью которой является обеспечение высокого уровня защиты потребителей в ЕС, чтобы деловые операции, включая трансграничные, были справедливыми и прозрачными. Латвия должна принять требования директивы до конца ноября этого года, а требования должны вступить в силу 1 января 2022 года.

Помимо прочего, законопроект будет стремиться избежать так называемого "двойного качества". А именно в будущем будет считаться, что коммерческая практика, вводящая в заблуждение, имеет место, если в одной стране-члене ЕС продается один продукт, а в других странах-членах - идентичный ему продукт, но уже существенно отличающийся по составу или характеристикам.

"Торговец, возможно, немного адаптировал оформление одного и того же брендированного продукта к обязательным информационным требованиям для разных географических рынков или предлагает продукт в упаковках разного веса или объема и тому подобное.

Целью законопроекта является обеспечение того, чтобы все страны-члены имели товары одинакового высокого качества и чтобы потребители не были введены в заблуждение. Например, когда кажущиеся идентичными товары действительно идентичны по качеству. Каждый гражданин ЕС имеет право получать товары одинакового качества независимо от страны, в которой товар был приобретен", - заявили в министерстве.

Из законопроекта также следует, что Центр защиты прав потребителей (PTAC) как надзорный орган будет иметь право налагать штраф в размере до 10% от среднего нетто-оборота за один или несколько лет за недобросовестную коммерческую практику. Если информация об обороте поставщика коммерческой практики недоступна, PTAC может наложить штраф до двух миллионов евро.