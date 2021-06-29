Хлеб и молоко по телефону: Latvijas pasts начинает доставку продуктов на дом по всей стране

Уже полгода возможность безопасного приобретения товаров первой необходимости предлагалась на отдельных территориях и существенно облегчила повседневную жизнь населению в условиях пандемии Covid-19.

Обеспечив в полном объеме услугу по доставке продуктов для клиентов, проживающих за пределами крупных городов Курземе и Видземе, Latvijas Pasts также начала предоставлять услугу отслеживания заказа в цифровой среде, таким образом предоставив клиентам возможность получить свой заказ с большими удобствами и эффективно планировать время.

Полностью реализовав проект сотрудничества с сетью розничной торговли ELVI, с июня Latvijas Pasts начинает в полном объеме доставлять продовольственные товары в Курземе и Видземе, таким образом охватив всех регионы Латвии. В сотрудничестве с Latvijas Pasts доставка продовольственных товаров из ELVI до места проживания клиентов стала возможна и за пределами больших городов на территории Курземе, Латгалии, Видземе и Земгале. В крупных городах обычно работает большое количество продавцов и поставщиков продуктов питания, поэтому данная модель доставки для клиентов не актуальна.

Комплексная реализация проекта предусматривает присвоение каждому заказу из ELVI уникального номера, который позволяет отслеживать статус заказа в цифровой среде на странице Latvijas Pasts, таким образом клиент может планировать время получения товара по своему месту проживания.

Оформив заказ, клиент получает сообщение на указанный номер мобильного телефона. Сообщение содержит информацию о статусе заказа, его номер и предполагаемую дату доставки, а также ссылку, пройдя по которой, можно отследить выполнение заказа.

Особо важной эта услуга может оказаться в случае, когда клиент, живущий по другому адресу, оформляет заказ для своих близких в сельской местности. Таким образом у него появляется возможность видеть статус доставки продовольственного пакета, а также информировать получателя о дате доставки.

Продовольственные товары, которые можно заказать с доставкой, можно найти в отдельном каталоге, который доставляется в почтовые ящики клиентов – ранее в Латгалии и Земгале, а на этой неделе – и в Курземе и Видземе. Каталог также доступен на домашних страницах Latvijas Pasts и ELVI.

Чтобы заказать желаемые товары из каталога, клиент должен связаться со специалистами Центра обслуживания клиентов Latvijas Pasts по телефону 67608444 – для оформления заказа продовольственных товаров создана отдельная телефонная линия.

Продукты будут доставлены на следующий рабочий день, если заказ оформлен до 13:00; доставка не будет осуществляться по выходным и праздничным дням.