На Кекавской птицефабрике построят солнечную электростанцию

Начиная с июля этого года четыре предприятия постепенно перейдут на использование 100% дружественной для окружающей среды энергии, а в следующем году Putnu fabrika Kekava планирует производить электроэнергию из возобновляемых ресурсов, сообщили RUS TVNET в компании.

"Устойчивое и дружественное для окружающей среды производство стало важным конкурентным преимуществом. И наши потребители, и партнеры по бизнесу в странах Балтии и Скандинавии ожидают, что продукты будут производиться устойчивым и ответственным способом. Это особенно важно в Скандинавии, где требования к устойчивости становятся все более высокими", - говорит председатель правления АО Putnu fabrika Ķekava и заместитель председателя правления АВ Linas Agro Group Андрюс Пранцкявичюс.

Он поясняет, что достижение устойчивости - непростая задача для компаний, занимающихся производством. "Хотя мировое производство мяса птицы значительно изменилось с момента создания Putnu fabrika Ķekava в 1967 году и с тех пор воздействие на окружающую среду при равном объеме производства куриного мяса уменьшено на 50%, пищевой промышленности по-прежнему необходимо большое количество энергии и воды. Например, наши предприятия по производству мяса птицы ежегодно потребляют более 23 000 мегаватт-часов (МВт-ч) электроэнергии, более 700 000 м3 воды и 80 000 МВт-ч газа. В настоящее время мы ищем более устойчивые ресурсы и в будущем постараемся снизить потребление энергии и стать производителями электроэнергии", - говорит Пранцкявичюс.

В ближайшие 3-4 года латвийские предприятия по производству мяса птицы планируют инвестировать в различные дружественные для окружающей среды проекты, которые позволят обеспечить устойчивое производство и снижение затрат. Это также позволит предприятиям стать более конкурентоспособными при меньшей зависимости от энергоресурсов.

"Мы планируем до 2030 года реализовать амбициозную стратегию устойчивости, и у нас есть четкий план действий, охватывающий восемь различных областей. Он предусматривает повышение эффективности управления ресурсами, в том числе сокращение количества воды, используемой в производстве, ограничение парникового эффекта за счет сокращения выбросов газа и воды, а также внедрение устойчивой упаковки и еще более высоких стандартов безопасности труда и содержания животных. Мы планируем добиться значительного прогресса во всех восьми областях в течение следующих 3-4 лет", - подчеркнул Пранцкявичюс.

Первый шаг – движение к дружественной для окружающей среды энергии

Все латвийские предприятия по производству мяса птицы, входящие в Linas Agro Group, подписали договор с Latvenergo, крупнейшим поставщиком электроэнергии в странах Балтии, работающим под торговой маркой Elektrum. Таким образом, с 1 июля 2021 года птицеводы будут использовать электроэнергию только из возобновляемых ресурсов. Elektrum поставляет 100% дружественную для окружающей среды энергию.

Директор по продажам Latvenergo Улдис Муцениекс отмечает, что предприятия все чаще требуют друг от друга дружественных для окружающей среды решений в корпоративном управлении, в то время как спрос на экологичную энергию постоянно растет.

Строительство солнечной электростанции запланировано в следующем году

В следующем году Putnu fabrika Ķekava планирует построить мощную солнечную электростанцию ​​мощностью 2 мегаватта (МВт). "Мы уже выполнили свое домашнее задание. Проект готов, а также получены разрешения от Кекавской городской думы и латвийской сети распределения электроэнергии. Наши расчеты показывают, что наши солнечные батареи будут производить 13% необходимой нам электроэнергии, и инвестиции окупятся в течение 7 лет. Эксперты подсчитали, что инвестиции в проект такого размера могут составить около 1,5 миллиона евро", - говорит Пранцкявичюс.

В настоящее время компания планирует провести конкурс по выбору подрядчиков, а строительство планируется начать в третьем квартале 2022 года. На территории Putnu fabrika Ķekava будет установлено 4864 солнечных панели, а площадь солнечной электростанции составит более 4 гектаров. Рядом с домиками для птиц будет установлен один модуль электроснабжения мощностью 1 МВт, который займет площадь до 21 000 квадратных метров. Второй модуль (мощностью 0,99 МВт) будет установлен рядом с цехами по переработке мяса.