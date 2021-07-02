Половина новых случаев Covid-19 зарегистрирована в Риге и Вентспилсе

Так, в Риге за сутки было зарегистрировано 13 новых зараженных, всего за две недели в столице заболели 353 человека. В свою очередь в Вентспилсском крае было констатировано семь новых случаев Covid-19, а общее число зараженных за 14 дней выросло до 24 человек.

В ряде других самоуправлений было зарегистрировано меньшее число заболевших.

Наибольшее число заболевших за последние две недели в Риге - 353, в Даугавпилсе - 55, в Сигулдском крае - 39 и в Аугшдаугавском крае - 30 жителей.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Латвии на данный момент составляет 46,9 случая.

В 16 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в трех он превышен на 50%.

Из зарегистрированных за прошедшие сутки зараженных восемь человек - в возрасте от десяти до 19 лет, восемь человек - старше 70 лет, а в других возрастных категориях заболевших было меньше.

Напомним, по данным Центра профилактики и контролю заболеваний SPKC, двухнедельная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 населения впервые с октября упала ниже порога в 50 случаев, достигнув 46,9 случая.

В последний раз кумулятивный показатель был ниже пятидесяти 9 октября прошлого года, когда он составлял 49,1 случая.

В минувшие сутки в Латвии выявлено 40 новых случаев заражения Covid-19, поступила информация о шести умерших.

Вчера проведено 7598 тестов на Covid-19, доля позитивных тестов составила 0,5%.