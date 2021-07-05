Цены на строительные материалы выросли: строителям грозят убытки

В госзакупках, на которые приходится не менее половины портфеля строителей, есть проблемы с контрактами, заключенными год и более назад. В них строители назвали соответствующую тому времени цену, не прогнозируя значительного увеличения затрат. В этом году, когда должны начаться строительные работы, уже невозможно изменить цену контракта при том, что цены на строительные материалы значительно выросли, по некоторым позициям на целых 200%.

Это, конечно, грозит строителям серьезными потерями, ведь цены на стройматериалы составляют 50% от сметы.

В связи со сложившейся ситуацией Латвийское партнерство строительных подрядчиков направило письмо в министерства экономики и финансов, в котором просит найти решение ситуации с уже заключенными договорами. Авторы письма также считают, что в долгосрочной перспективе необходимо создать механизм на уровне нормативных актов, чтобы в ситуациях, когда затраты на строительство значительно увеличиваются по не зависящим от строительных компаний обстоятельствам, договоры включали бы в себя механизм пересмотра цен.

Микелсонс считает, что необходимость решения по индексации цен доказывают очень быстрые скачки цен, которые происходили в Латвии несколько раз за последние 20 лет. В результате при отсутствии возможности согласовать изменения в цене договора несколько крупных государственных строительных контрактов были расторгнуты, были объявлены новые закупки, в которых заказчик все равно позже был вынужден заплатить текущую рыночную цену.