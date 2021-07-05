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Дать определение стартапа (англ. start-up) часто бывает непросто. Это может быть как предприятие, которое создает инновационный продукт или услугу, так и фирма с новаторской, постоянно развивающейся бизнес-моделью. Что же представляет собой инвестирование в стартапы?

Зачем и как инвестировать в стартапы

Инвестировать в популярные биржевые акции вроде Amazon или Google, несомненно, менее рискованно, чем вкладывать деньги, по сути, в начинающие предприятия. Однако от таких крупных фирм сложно ожидать экспоненциального роста. Инвестирование в стартапы делает привлекательным прежде всего большой потенциал роста, при котором удачный выбор проекта дает шанс приумножить инвестированные деньги.

В то же время не стоит забывать, что с инвестициями в стартапы сопряжены большие риски, чем с традиционными инвестициями. Подавляющее большинство стартапов никогда не достигнет поставленных целей. Это означает, что нужно быть готовым к потере инвестированных средств.

И даже если запуск фирмы удастся, все же могут пройти годы, прежде чем инвестиция принесет первую прибыль. Поэтому при инвестировании в стартапы нужно запастись терпением и временем.

Также вложение денег в стартапы может быть одной из форм самоутверждения. Часто продукция или услуга фирмы является именно тем, что хотели бы видеть в мире вы сами. В таком случае ваша инвестиция отражает веру в бизнес-модель стартапа, и процесс приносит больше удовлетворения.

Сегодня инвестировать в какой-либо стартап на ранней стадии сравнительно просто благодаря множеству платформ для краудфандинга. Именно основанный на участии (англ. equity-based) краудфандинг является одной из наиболее распространенных моделей финансирования, при которой предприниматель продает определенную долю фирмы новым инвесторам. Для инвестора это хороший способ помочь предприятию реализовать бизнес-план, а позже, когда рыночная стоимость предприятия возрастет, продать свою инвестицию по более высокой цене.

Поскольку на краудфандинговых платформах можно инвестировать также небольшие суммы, такая форма инвестиций завоевала популярность прежде всего у розничных инвесторов.

Инвестируйте в следующего единорога Эстонии

Эстония славится несколькими успешными стартапами, которые на сегодня стали предприятиями мирового уровня. Из них целых семь фирм заслужили статус единорога, который означает, что стоимость предприятия превышает миллиард долларов. По данным Startup Estonia, на душу населения в Эстонии этот показатель составляет больше, чем где бы то ни было в Европе.

Следующий единорог Эстонии может появиться в динамично развивающемся криптовалютном секторе. Change — это понятное для новичков приложение для торговли и инвестиций, которое позволяет начать с минимальными вложениями. В приложении Change можно приобрести самые популярные криптовалюты (биткойн, эфир и др.). Помимо этого, у Change есть и свой токен CNG (англ. equity-like), владение которым дает вам возможность в обмен на инвестицию позже получить долю участия в предприятии. Это токен ERC-20 на блокчейне Ethereum, который можно удобно приобрести и продать в приложении Change.

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