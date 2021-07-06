На Сигулдском шоссе военная техника попала в ДТП. Причина пока неизвестна

Военная техника - внедорожник, упал в канаву, которая находилась при шоссе. Причины ДТП пока неизвестны.

В программе говорится, что что-то произошло во время поездки на машине и она стала неуправляемой.

NBS pārstāvji apstiprina ceļu satiksmes negadījumu, uzsverot, ka sīkākus iemeslus par avāriju noskaidros izmeklēšanas gaitā.

Lai izvilktu avarējušo auto, tika piesaistīta ceļu policija, kas uz brīdi bloķēja satiksmi.

Представители NBS подтверждают факт ДТП, подчеркивая, что подробные причины аварии будут выяснены в ходе расследования.

Для того, чтобы вытащить разбившуюся машину, была задействована дорожная полиция, которая временно заблокировала движение.