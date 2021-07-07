Список самых добросовестных налогоплательщиков в латвийских регионах

В каждом из пяти латвийских регионов VID наградила одну компанию в категории крупных предприятий, одну - средних, еще одну - в категории малых предприятий.

В Земгальском регионе награждены SIA Dobeles Eko (в группе малых налогоплательщиков), кооперативное общество сельскохозяйственных услуг Latraps (в группе средних налогоплательщиков) и АО Virši-A (в группе крупных налогоплательщиков).

В Курземском регионе награждены SIA VK Tranzīts (в группе малых налогоплательщиков), SIA Dzelzsbetons MB (в группе средних налогоплательщиков) и АО UPB (в группе крупных налогоплательщиков).

В Латгальском регионе награждены АО Rēzeknes dzirnavnieks (в группе малых налогоплательщиков), SIA Light Guide Optics International (в группе средних налогоплательщиков) и АО Latvijas maiznieks (в группе крупных налогоплательщиков).

В Риге и Рижском регионе награждены SIA LETT 2000 (в группе малых налогоплательщиков), SIA Neste Latvija (в группе средних налогоплательщиков) и SIA Circle K Latvia (в группе крупных налогоплательщиков).