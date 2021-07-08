Продолжение пособий по простою: мнения предпринимателей и министра расходятся

По этой причине вопрос пособий обсуждался в рабочей группе под руководством министра финансов Яниса Рейрса, где мнения министра и предпринимателей о продолжении поддержки разошлись, передает Latvijas Televīzija.

Отрасли общественного питания, туризма и фитнеса считают, что текущие ограничения по-прежнему не позволяют им работать должным образом, поэтому государству следует продолжить некоторые программы поддержки. Министр, в свою очередь, подчеркнул, что Минэкономики продолжит работу с предложениями по поддержке бизнеса, а правительство рассмотрит их в дальнейшем.

Рейрс призвал предпринимателей адаптироваться к ситуации. "По сравнению с другими странами, Латвия оказывает очень щедрую поддержку для сохранения рабочих мест и экономического развития. Ясно, что Covid-19 продолжит влиять на нашу повседневную жизнь, и каждому необходимо адаптироваться к новой ситуации", - сказал министр финансов.

Политик подчеркнул, что "ни одна страна не может позволить себе поддерживать предпринимателей в долгосрочной перспективе.

Предпринимателям необходимо искать другие реалистичные бизнес-модели".

В свою очередь, Минэкономики предлагает продолжить выплату поддержки определенным секторам, в которых действуют ограничения. Выплачивать пособия по простоям больше не планируется, но до конца августа предлагается назначить надбавки к заработной плате и субсидии за падение оборота. Это обойдется госбюджету в 60 миллионов евро.

Министерство экономики также считает, что льготы могут быть заменены снижением налога на добавленную стоимость (НДС) до 9% для затронутых секторов в течение двух лет. Рейрс же заявил, что вопрос о снижении НДС может обсуждаться только в процессе принятия государственного бюджета.

Предложения Минэкономики обсуждались в четверг, 8 июля, в рабочей группе под председательством министра финансов, где представители нескольких секторов настаивали на продолжении поддержки. Глава Латвийской ассоциации ресторанов Янис Ензис выразил позицию, что ограничения на питание - расстояние, три коридора безопасности, по которым можно обслуживать, снизят трудоспособность или сократят оборот на 60-70%, учитывая, что охват вакцинацией ниже 30%.

Он согласился, что в пособиях по простою больше нет необходимости, поскольку они не поощряют работу, но из-за ограничений следует продолжать использовать другие инструменты поддержки.

Туризм

Так же считает Латвийская ассоциация туристических агентов и операторов. Его представитель Эрик Лингеберзиньш подчеркнул, что по-прежнему существуют строгие ограничения на поездки в страны за пределами Европейского Союза и из них, в то время как туризм из европейских стран нуждается в периоде "набора скорости".

"Если 16 июня, к примеру, отменят условия несущественных путешествий, это значит, что 17 июня бизнес возобновит работу. [..] Вся отрасль абсолютно готова к работе, клиенты готовы ехать, но решение о поездке принимается не так просто", - пояснил Лингеберзиньш.

Спортзалы

Спортивные залы, которым разрешено обслуживать только клиентов, вакцинированных против Covid-19, также надеются на дальнейшую господдержку. "Посещений очень мало. Мы работаем с 10% мощностью, и любой может понять, что если мощность составляет 10%, мы не сможем выполнить свои обязательства. [..] Если мы являемся регулируемой отраслью с ограниченной деятельностью, мы также заслуживает поддержки", - говорит Гинт Кузнецов, представитель Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса.

Данные Службы госдоходов показывают, что с декабря в виде пособий за простой, субсидий на заработную плату и грантов было выплачено чуть более 600 миллионов евро.