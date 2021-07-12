Līvu akvaparks на два дня откроет внутреннюю часть
Комплекс отдыха Līvu akvaparks сегодня, 12 июля, и завтра в тестовом режиме откроет внутреннюю часть парка для людей с ковид-сертификатами, сообщили представители Līvu akvaparks.
Комплекс отдыха Līvu akvaparks сегодня, 12 июля, и завтра в тестовом режиме откроет внутреннюю часть парка для людей с ковид-сертификатами, сообщили представители Līvu akvaparks.
В тестовом режиме планируется поработать два дня, чтобы понаблюдать за реакцией клиентов, а затем принять решение о дальнейшей работе.
"Правительство ограничительными нормами запретило посещение внутренних аттракционов парка, в том числе самого большого в Европе атракциона "Торнадо" и "Пиратского корабля", в принципе объявив их государственной тайной, к которой специальным доступом, согласно новейшим правилам, является ковид-сертификат", - сказала Велта Ласмане, исполнительный Līvu akvaparks, добавив, что только глядя на происходящее таким образом аквапарк смог сохранить уважение в глазах посетителей.
Управляющее Līvu akvaparks ООО Akvaparks в прошлом году работало с оборотом 2,755 млн евро, что на 39,8% меньше, чем годом ранее, а прибыль снизилась в 3,5 раза и составила 179 722 евро, свидетельствует информация Firmas.lv.
В отчете руководства компании снижение оборота объясняется правительственными мерами по сдерживанию Covid-19. В 2020 году Līvu akvaparks был закрыт с 15 марта по 20 июня и с 9 ноября до конца года.