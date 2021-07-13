Минобразования с 2023 года планирует полностью управлять бюджетными средствами для спорта

Как указало МОН, для устранения выявленных недостатков в системе финансирования и управления спортом в следующем году в Латвии должны быть консолидированы неправительственные спортивные организации путем создания объединения спортивных организаций, которому государство могло бы делегировать важные функции в области финансирования спорта и административного управления.

Если в течение года раздробленность на уровне объединений негосударственных спортивных организаций устранить не удастся, Минобразования с 1 января 2023 года возьмет на себя управление бюджетными средствами для спорта, а также другие функции управления этой сферой.

Парламентский секретарь Минобразования Сандис Риекстиньш сообщил, что в течение почти двух лет как председатель спортивной подкомиссии комитета Сейма по образованию, культуре и науке призывал спортивные федерации более внимательно относиться к деньгам налогоплательщиков и обеспечивать более прозрачное финансирование процессов. "К сожалению, изменения за это время были минимальными, поэтому мы должны объявить, что время переговоров закончилось. Неправительственным спортивным организациям, получающим финансирование от МОН, дается год для согласования консолидации", - подчеркнул Риекстиньш.

Анализируя текущую модель управления финансированием спорта и административного управления, МОН ранее выявило ряд недостатков, включая нестабильность и непрогнозируемость, регулярные запросы дополнительного финансирования и перераспределение средств, непредсказуемость поддержки частного сектора, раздробленность государственного финансирования поддержки спорта между разными отраслевыми министерствами, разветвленную систему управления бюджетом на уровне неправительственных спортивных организаций, а также дублирование ряда функций и задач.

Государственный контроль в ходе проверки в Латвийском олимпийском комитете также выявил ряд недостатков, касающихся вопросов эффективного, экономного и целесообразного использования средств госбюджета, указав, что текущая модель финансирования спортивного сектора, когда спортивные федерации получают финансирование из нескольких источников одновременно, сопряжена с риском двойного финансирования спортивных федераций.

Для устранения указанных недостатков Минобразования в 2020 внесло ряд существенных изменений в области финансирования и административного управления спортивной сферой, которые были продолжены в первой половине 2021 года.