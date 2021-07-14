Средства из фонда восстановления ЕС планируют направить на развитие производства электромобилей

Он сообщил, что из этих средств около 10 миллионов евро предназначаются муниципалитетам для приобретения автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Это позволит улучшить предоставление муниципальных услуг, тем самым улучшив достижение целей административно-территориальной реформы.

Как сообщалось, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) ранее провело переговоры с инженером и автомобилистом Андрисом Дамбисом о возможностях производства в Латвии электробусов для школьного транспорта.

Как ранее сообщал Плешс, план фонда восстановления Латвии, одобренный Советом по экономическим и финансовым вопросам Европейского Союза (ЕС), будет способствовать развитию устойчивого к изменению климата общества с цифровыми навыками.

План дает возможность смягчить долгосрочные последствия кризиса Covid-19 путем поддержки текущих структурных реформ, таких как административно-территориальная реформа, и, прежде всего, инвестиций в зеленую и цифровую экономическую трансформацию.

В общей сложности план фонда восстановления Латвии предусматривает 363,84 миллиона евро на деятельность VARAM.

"Инвестиции, предоставленные фондом восстановления, окажут значительную поддержку для внедрения современных решений, которые будут иметь долгосрочное положительное влияние на качество жизни населения Латвии, включая развитие новых отраслей промышленности и создание новых рабочих мест", - говорит Плешс.

Он отметил, что

более половины общего финансирования, выделенного Латвии, предназначено для достижения климатических целей и осуществления цифровой трансформации,

что внесет значительный вклад в социально и общенациональные инициативы, такие как энергоэффективность, улучшение государственных и муниципальных услуг и цифровые навыки для всех слоев общества.

Компонент изменения климата и экологической устойчивости, включенный в план фонда восстановления, планируется ввести для сокращения выбросов парниковых газов и для увеличения поглощения углерода. Для достижения этих целей планируется облегчить переход на возобновляемые источники энергии и инвестировать в устойчивые транспортные решения для повышения доступности услуг.

В контексте реформы Фонд восстановления включает улучшение дорожной сети страны. На это выделено 92,3 миллиона евро. Это обеспечить безопасный доступ к городам и 35 уездным административным центрам, а также к рабочим местам.

В целях содействия развитию бизнеса в регионах планируется развитие индустриальных парков и территорий в регионах, исходя из потребностей торговцев. На это планируется потратить 80 миллионов евро. Ресурсы фонда позволят приобретать автомобили с нулевым уровнем выбросов для выполнения муниципальных функций и оказания услуг.

Цель реформы цифровой трансформации - модернизация и доступность процессов государственного управления, развитие экономики данных, а также обеспечение рационально организованной и "зеленой" цифровой инфраструктуры государства.

На реализацию этих целей в деятельности VARAM будет направлено 149,74 миллиона евро.