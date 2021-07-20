Подробные данные о последних случаях Covid-19: почти половина зарегистрирована в Риге

В Риге за прошедшие сутки было зарегистрировано 23 новых случая, всего за 14 дней в столице коронавирусом заразились 233 человека.

В Даугавпилсе констатировано пять новых случаев, и за последние две недели число заболевших достигло 20. В Огрском крае зарегистрированы четыре новых случая, в Юрмале и Олайнском крае - по три, а в ряде других самоуправлений зафиксировано меньшее число случаев.

Наибольшее число зараженных за последние 14 дней констатировано в Риге - 233, в Юрмале - 21, в Огрском крае - 21 и в Даугавпилсе - 20 жителей. Ни одного заболевшего за последние две недели не было зарегистрировано в Балвском, Прейльском, Валкском и Вараклянском краях.

14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии в данный момент составляет 28,5 случаев на 100 000 жителей.

В 12 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в трех он превышен на 50%. Наибольший уровень заболеваемости на 100 000 жителей - в Олайнском, Краславском и Кекавском краях, в Юрмале, Ропажском и Аугшдаугавском краях, в Риге, Огрском и Тукумском краях.

Из констатированных за последние сутки зараженных 17 человек - в возрасте от 20 до 29 лет, 12 - в возрасте от 40 до 49 лет, восемь - в возрасте от 50 до 59 лет, а в других возрастных категориях заболевших было меньше.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 54 новых случая Covid-19. Скончались четыре человека в возрасте от 20 до 79 лет.

Всего за прошедшие сутки в Латвии сделано 7944 теста на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,7%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 238 человек. За время пандемии умерли 2547 человек, зараженных коронавирусом.

В больницах в настоящее время находятся 57 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

У 43 человек среднетяжелое течение болезни, 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии.