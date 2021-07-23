Пт, 23.07.2021
Когда к нам поступают пожилые пациенты, они чаще всего утверждают, что кто-то им сказал, что им не нужна вакцина. Монта Маделане, инфектолог Службы эпиднадзора за инфекциями
Монта Маделане, инфектолог Службы эпиднадзора за инфекциями

На складе предприятия Spilva привиты все сотрудники. Но это скорее исключение, чем правило

Производство Orkla Foods Latvija в Бабитском крае ФОТО: Zane Bitere/LETA

На некоторых крупнейших пищевых предприятиях Латвии удельный вес привитых от Covid-19 работников выше, чем в среднем по стране, заявили агентству LETA представители предприятий.

Как сообщила директор по коммуникации компании Orkla Latvija Линета Микша, в Orkla Latvija есть подразделения, где привиты абсолютно все работники, например, на производстве минеральной воды Everest и складе предприятия Spilva. В других подразделениях вакцинация еще продолжается, например, в логистическом центре в Берги привиты более 70% сотрудников, на фабрике Ādažu čipsi - 60% работников.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

На зерноперерабатывающем предприятии АО Dobeles dzirnavnieks в настоящее время привито около 50% работников, сообщил председатель правления Кристап Амсилс. Он прогнозирует, что к сентябрю будет привито по крайней мере 60% работников.

"Однако этого недостаточно, чтобы быть уверенными в том, что мы сможем обеспечить бесперебойную работу предприятия. Именно среди работающих на производстве больше всего тех, кто не хочет прививаться", - сказал Амсилс.

Цель Dobeles dzirnavnieks состоит в том, чтобы к осени было привито по крайней мере 80% работников. В то же время, по словам Амсилса, с учетом того, что в отрасли и так уже не хватает рабочей силы, увольнение непривитых работников не рассматривается.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий Инара Шуре также ранее заявила, что у производителей продуктов питания практически не будет возможности увольнять сотрудников без сертификата Covid-19, поскольку в отрасли и так не хватает рабочей силы.

"Что касается рабочей силы, ситуация в пищевой промышленности остается сложной", - сказала Шуре, комментируя предложенный правительством законопроект, который предусматривает возможность увольнения работников, если они не смогут предоставить сертификат Covid-19.

Отвечая на вопрос о предполагаемом количестве привитых в продовольственном секторе, Шуре указала, что этот сектор в целом не изолирован от страны и, как и в стране в целом, количество привитых от коронавируса может составлять от 30% до 40%.

"Если смотреть более подробно, цифры разнятся, в том числе в зависимости от региона, где работает предприятие", - пояснила председатель совета. Она отметила, что есть предприятия, где привито до 60% сотрудников, а есть такие, где прививки получил только каждой десятый работник коллектива.

В настоящее время процесс вакцинации завершили 34,72% населения Латвии.


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