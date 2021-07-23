На складе предприятия Spilva привиты все сотрудники. Но это скорее исключение, чем правило

Как сообщила директор по коммуникации компании Orkla Latvija Линета Микша, в Orkla Latvija есть подразделения, где привиты абсолютно все работники, например, на производстве минеральной воды Everest и складе предприятия Spilva. В других подразделениях вакцинация еще продолжается, например, в логистическом центре в Берги привиты более 70% сотрудников, на фабрике Ādažu čipsi - 60% работников.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

На зерноперерабатывающем предприятии АО Dobeles dzirnavnieks в настоящее время привито около 50% работников, сообщил председатель правления Кристап Амсилс. Он прогнозирует, что к сентябрю будет привито по крайней мере 60% работников.

"Однако этого недостаточно, чтобы быть уверенными в том, что мы сможем обеспечить бесперебойную работу предприятия. Именно среди работающих на производстве больше всего тех, кто не хочет прививаться", - сказал Амсилс.

Цель Dobeles dzirnavnieks состоит в том, чтобы к осени было привито по крайней мере 80% работников. В то же время, по словам Амсилса, с учетом того, что в отрасли и так уже не хватает рабочей силы, увольнение непривитых работников не рассматривается.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий Инара Шуре также ранее заявила, что у производителей продуктов питания практически не будет возможности увольнять сотрудников без сертификата Covid-19, поскольку в отрасли и так не хватает рабочей силы.

"Что касается рабочей силы, ситуация в пищевой промышленности остается сложной", - сказала Шуре, комментируя предложенный правительством законопроект, который предусматривает возможность увольнения работников, если они не смогут предоставить сертификат Covid-19.

Отвечая на вопрос о предполагаемом количестве привитых в продовольственном секторе, Шуре указала, что этот сектор в целом не изолирован от страны и, как и в стране в целом, количество привитых от коронавируса может составлять от 30% до 40%.

"Если смотреть более подробно, цифры разнятся, в том числе в зависимости от региона, где работает предприятие", - пояснила председатель совета. Она отметила, что есть предприятия, где привито до 60% сотрудников, а есть такие, где прививки получил только каждой десятый работник коллектива.