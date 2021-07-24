В Риге топливо дорожает, в Таллинне и Вильнюсе - наоборот
На прошлой неделе цены на топливо в Риге росли, а в Таллинне и Вильнюсе снижались, свидетельствуют данные агентства LETA.
На прошлой неделе цены на топливо в Риге росли, а в Таллинне и Вильнюсе снижались, свидетельствуют данные агентства LETA.
В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, самая низкая - в Таллинне.
На АЗС Circle K в Риге цены на бензин 95-й марки выросли на 2,8% до 1,354
евро за литр, дизельное топливо подорожало на 3% до 1,254 за литр.
В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 2,2% - до 1,316 евро за литр, дизельное топливо - на 1,6% до 1,216 евро за литр.
На автозаправках Circle K в Таллине бензин 95-й марки подешевел на 2% - до 1,439 евро за литр, дизельное топливо - на 1,6% до 1,216 евро за литр.
Цена на автогаз в Риге и Таллине не изменилась - 0,655 и 0,67 евро за литр. В Вильнюсе автогаз стал дороже на 2,3% - 0,633 евро за литр.