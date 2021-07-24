Сб, 24.07.2021
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Константин Андреев, молекулярный биолог

В Риге топливо дорожает, в Таллинне и Вильнюсе - наоборот

АЗС ФОТО: LETA

На прошлой неделе цены на топливо в Риге росли, а в Таллинне и Вильнюсе снижались, свидетельствуют данные агентства LETA.

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, самая низкая - в Таллинне.

На АЗС Circle K в Риге цены на бензин 95-й марки выросли на 2,8% до 1,354

евро за литр, дизельное топливо подорожало на 3% до 1,254 за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 2,2% - до 1,316 евро за литр, дизельное топливо - на 1,6% до 1,216 евро за литр.

На автозаправках Circle K в Таллине бензин 95-й марки подешевел на 2% - до 1,439 евро за литр, дизельное топливо - на 1,6% до 1,216 евро за литр.

Цена на автогаз в Риге и Таллине не изменилась - 0,655 и 0,67 евро за литр. В Вильнюсе автогаз стал дороже на 2,3% - 0,633 евро за литр.


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