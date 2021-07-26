"Убедить меня невозможно, только заставить": жители Латвии о том, почему не вакцинируются против Covid-19

Первым человеком, с которым поговорила Panorāma, стал моряк Янис. Молодой человек ведет активный образ жизни, много путешествует. С началом пандемии он соблюдал все ограничения, установленные правительством, но когда возникла возможность вакцинации, он ею не воспользовался, потому что не чувствовал угрозы. Кроме того, были и сомнения в эффективности вакцин.

"Я просто решил подождать, потому что эти вакцины еще... много сомнений на их счет. Насчет их эффективности. Теперь этот новый штамм..." - размышляет Янис.

Однако он стал испытывать все большие трудности с участием в общественной жизни. Многие мероприятия недоступны, необходимо часто сдавать тесты на Covid-19. Пообщавшись с дальним родственником, мужчина передумал.

"Он объяснил мне, что все же лучше сделать прививку. Я очень уважаю этого человека. Я выслушал, что он мне сказал, и подумал: "Ладно! Я сделаю это". И еще мне хотелось вернуться к нормальной жизни. Так и есть, после вакцинации становится легче. Я хочу, чтобы у нас с этим справились побыстрее, поэтому я сделал это. То, что мне рекомендовало правительство. В принципе, то, что сейчас рекомендуется во всем мире. Хочется скорее к нормальной жизни", - признает Янис.

Второго человека, опрошенного передачей Panorāma, зовут Василий, он гораздо радикальнее настроен против вакцинации. Он почти десять лет работал инженером на телевидении, а теперь - дальнобойщик. По его мнению, чтобы защититься от Covid-19, ему должно хватить собственного естественного иммунитета. Василию не нравится, что правительство навязывает прививки.

"Все выглядит так, как будто у вас есть право выбора. Что это ваше добровольное решение. Но на самом деле это не совсем так. Что сейчас происходит? Мы вас уволим! Это ваше решение, но если вы не сделаете прививку, нельзя больше выходить на работу. Это просто война", - убежден Василий.

Отвечая на вопрос, есть ли что-то, что могло бы убедить его сделать прививку от Covid-19, он реагирует резко:

"Убедить меня невозможно, только заставить. Просто заставить. Либо делай прививку, либо, я не знаю, мы тебя застрелим. И даже в этом случае я скорее выберу, чтобы застрелили. Дело принципа и чести", - подчеркивает Василий.

Схожие причины для отказа от вакцинации и у автора общественной инициативы "Вакцинация по-прежнему должна быть добровольной" Артура Иквилдса. Он считает, что правильное питание может улучшить иммунитет, и поэтому вакцина против Covid-19 не нужна.

"Меня бы убедило, если бы эта вакцина была действительно эффективной, люди сами смогли бы это понять. Понятно, что люди сами бы использовали это полезное лекарство, их не нужно было бы принуждать и пытаться разными способами дискриминировать или запугивать, чтобы они были вынуждены прививаться".

В настоящее время процесс вакцинации в Латвии завершили 34,94% населения.