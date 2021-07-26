Пн, 26.07.2021
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Владелец Domina Shopping рефинансировал кредит в размере 42 млн евро

Торговый центр Domina Shopping ФОТО: Пресс-фото

Владелец торгового центра Domina Shopping компания ООО Eften Domina рефинансировала кредит в банках Citadele и Swedbank на сумму 42 миллиона евро, рассказали представители банка Citadele и Domina Shopping.

Из этой суммы кредит в 21 миллион евро был рефинансирован в банке Citadele, а в банке Swedbank рефинансирован кредит в размере 21 миллиона евро.

Эти средства используются для эффективного управления инфраструктурой, принадлежащей Eften Domina, обеспечивая работу торгового центра.

Директор Domina Shopping Дина Бунце отметила, что кредит укрепит финансовую стабильность торгового центра и постоянный приток денежных средств. "Нам понадобятся эти средства также для управления новой зоной отдыха и развлечений, которая откроет свои двери для посетителей в ближайшие пару месяцев", - добавила она.

Domina Shopping - один из крупнейших торговых центров в Латвии, насчитывающий более 170 торговых мест. С июля 2016 года центр принадлежит компании Eften Domina, которая является частью инвестиционного фонда Eften Kinnisvarafond II, управляемого Eften Capital.

В 2020 году оборот Eften Domina составил 9,923 миллиона евро, а прибыль - 236 617 евро.

По размерам активов Swedbank является крупнейшим банком, а Citadele - вторым по величине банком в Латвии.


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