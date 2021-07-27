В Латвию поставлены 18 самоходных гаубиц из Австрии

В министерстве напомнили, что в апреле 2017 года был подписан двусторонний договор между Министерствами обороны Латвии и Австрии о приобретении системы самоходных гаубиц типа M109A5Oe. Всего Австрия поставила 47 единиц боевой техники, ее поставка была завершена в октябре 2018 года.

В результате переговоров с Минобороны Австрии Минобороны Латвии 15 апреля этого года заключило договор о поставке дополнительных 18 систем самоходных гаубиц. Расходы по этому договору составили чуть больше двух миллионов евро.

Цель приобретения систем самоходных гаубиц - укрепить потенциал непрямой огневой поддержки НВС в целом, обеспечивая развитие региональных подразделений.

Поставка платформ из Австрии состоялась в июле.

Напомним, согласно заключенному в конце 2017 года договору, затраты на одну единицу техники, в зависимости от ее модификации, составляли от 60 000 до 140 000 евро.