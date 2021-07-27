Вт, 27.07.2021
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Райвис Дзинтарс, депутат, председатель правления НО
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В Риге может появиться водное такси, которое будет перемещаться по Даугаве

Закат в Риге ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Возможно, уже в ближайшее время у жителей Риги появится возможность использовать водное такси, которое соединит оба берега Даугавы и сделает город мобильнее. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил городской планировщик, организатор MadCity Riga Нейлс Балгалис.

Он выразил надежду, что, соединив идеи общества с проектами городского развития, и при сотрудничестве самоуправления, государства и частного сектора можно сделать набережную Даугавы в Риге самой интересной в Северной Европе.

Архитектор Дина Суханова отметила, что очень важно думать о развитии водного транспорта, например, ввести Bolt taxi и на Даугаве.

Журналист Паулс Тимротс на пресс-конференции также сказал, что введение водного транспорта между болдерайским и мангальсалским молами оценивается позитивно.

Кроме того, Балгалис рассказал, что

уже в начале августа для жителей будут размещены "Трибуны для наблюдения за закатом". За интересом людей будут следить несколько месяцев, чтобы уже в будущем году можно было установить трибуны с подходящим для Риги дизайном.

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"Чтобы реализовать использование набережной Даугавы в центре Риги так, чтобы она соответствовала интересам жителей и в то же время гармоничному развитию города, необходимо создать сотрудничество между структурами и принимающими решения, которые в своей обычной работе не сотрудничают. Чтобы установить "Трибуны для наблюдения за закатом", проведем согласование с Рижской стройуправой, Управлением по делам культурного наследия, агентством Rīgas dārzi un parki", - отметил Балгалис.

В свою очередь в сентябре на международном мероприятии городского планирования Mad City Rīga 2021 в Риге соберутся городские планировщики со всего мира, чтобы в двухдневном хакатоне планирования найти ответ на вопрос "Как сделать набережную Даугавы в Риге самой интересной набережной в Северной Европе?".


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