В Риге может появиться водное такси, которое будет перемещаться по Даугаве

Он выразил надежду, что, соединив идеи общества с проектами городского развития, и при сотрудничестве самоуправления, государства и частного сектора можно сделать набережную Даугавы в Риге самой интересной в Северной Европе.

Архитектор Дина Суханова отметила, что очень важно думать о развитии водного транспорта, например, ввести Bolt taxi и на Даугаве.

Журналист Паулс Тимротс на пресс-конференции также сказал, что введение водного транспорта между болдерайским и мангальсалским молами оценивается позитивно.

Кроме того, Балгалис рассказал, что

уже в начале августа для жителей будут размещены "Трибуны для наблюдения за закатом". За интересом людей будут следить несколько месяцев, чтобы уже в будущем году можно было установить трибуны с подходящим для Риги дизайном.

"Чтобы реализовать использование набережной Даугавы в центре Риги так, чтобы она соответствовала интересам жителей и в то же время гармоничному развитию города, необходимо создать сотрудничество между структурами и принимающими решения, которые в своей обычной работе не сотрудничают. Чтобы установить "Трибуны для наблюдения за закатом", проведем согласование с Рижской стройуправой, Управлением по делам культурного наследия, агентством Rīgas dārzi un parki", - отметил Балгалис.