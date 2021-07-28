В конце года в Риге откроется еще один спортивный клуб MyFitness

По информации Firmas.lv, компания ООО MyFitness зарегистрирована в апреле 1999 года, ее уставный капитал составляет 2,203 миллиона евро. Единственным владельцем компании является эстонское предприятие MyFitness. В 2020 году оборот MyFitness составил 6,083 миллиона евро, что на 15% меньше, чем годом ранее, а убытки составили 551 974 евро, в отличие от прибыли в 2019 году.