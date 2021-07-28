Ср, 28.07.2021
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Талис Юхна, академик, проректор Рижского технического университета

В конце года в Риге откроется еще один спортивный клуб MyFitness

Клуб MyFitness ФОТО: Zane Bitere/LETA

В конце этого года в торговом центре Riga Plaza планируется открыть спортивный клуб MyFitness, в создание которого будет вложено более миллиона евро, сообщили агентству LETA представители Riga Plaza.

Спортивный клуб MyFitness Rīga Plaza общей площадью 1502 квадратных метра разместится на втором этаже торгового центра, рядом с зоной общественного питания.

По информации Firmas.lv, компания ООО MyFitness зарегистрирована в апреле 1999 года, ее уставный капитал составляет 2,203 миллиона евро. Единственным владельцем компании является эстонское предприятие MyFitness. В 2020 году оборот MyFitness составил 6,083 миллиона евро, что на 15% меньше, чем годом ранее, а убытки составили 551 974 евро, в отличие от прибыли в 2019 году.

Riga Plaza - один из крупнейших торговых центров Латвии, его площадь - 60 000 квадратных метров. В 2020 году владельцем Riga Plaza стала инвестиционная компания в сфере недвижимости Summus Capital. Торговым центром Riga Plaza управляет международная компания по обслуживанию недвижимости Colliers.


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