В конце года в Риге откроется еще один спортивный клуб MyFitness

Спортивный клуб MyFitness Rīga Plaza общей площадью 1502 квадратных метра разместится на втором этаже торгового центра, рядом с зоной общественного питания.
По информации Firmas.lv, компания ООО MyFitness зарегистрирована в апреле 1999 года, ее уставный капитал составляет 2,203 миллиона евро. Единственным владельцем компании является эстонское предприятие MyFitness. В 2020 году оборот MyFitness составил 6,083 миллиона евро, что на 15% меньше, чем годом ранее, а убытки составили 551 974 евро, в отличие от прибыли в 2019 году.
Riga Plaza - один из крупнейших торговых центров Латвии, его площадь - 60 000 квадратных метров. В 2020 году владельцем Riga Plaza стала инвестиционная компания в сфере недвижимости Summus Capital. Торговым центром Riga Plaza управляет международная компания по обслуживанию недвижимости Colliers.