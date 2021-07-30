Правительство договорилось о лотерее для вакцинированных. Призовой фонд составит 720 000 евро

По окончании лотереи будет проведен большой розыгрыш призов, в котором примут участие пять человек, по одному от каждого региона, среди которых будут разыграны пять денежных призов - 15 000 евро, 25 000 евро и 100 000 евро.

Законопроект также предусматривает право лиц информировать организатора лотереи - Национальную службу здравоохранения - об их отказе обрабатывать личные данные для лотереи для вакцинированных.

Задача лотереи для вакцинированных состоит в том, чтобы охватить непривитых лиц, которые до сих пор сомневаются, делать ли им прививку от Covid-19. Цель лотереи - чтобы эти люди как можно скорее сделали свой выбор в пользу вакцинации, а также повысить уверенность людей в безопасности процесса вакцинации, формируя и популяризируя положительный опыт населения и необходимость вакцинации, сообщает Минздрав.

Законопроект предусматривает, что участником лотереи для вакцинированных может стать любое физическое лицо, которое было привито от Covid-19 в Латвии хотя бы одной дозой, а данные о факте вакцинации включены в единую информационную систему информации о вакцинации (ViVaT) минимум за 48 часов до розыгрыша лотереи.

Минздрав признал, что при определении числа участников лотереи для вакцинированных было принято во внимание, что для вакцины Johnson & Johnson нужна всего одна доза - лицо считается завершившим вакцинацию от Covid-19 с 22-го по 90-й день после получения вакцины Johnson & Johnson.

С 21 июля этого года завершившими курс вакцинации также считаются случаи, когда переболевшие Covid-19 привились одной дозой любой признанной в ЕС вакцины от Covid-19, если вакцинация проводится в течение 180 дней после лабораторного подтверждения положительного результата теста на Covid-19 и когда после вакцинации прошло 14 дней, не считая дня вакцинации.

Правительство обратится в Сейм с просьбой признать законопроект срочным.

Розыгрыши могут начаться уже в августе

Как ранее в интервью Латвийскому радио рассказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс, розыгрыши лотереи для вакцинированных могли бы начаться в конце августа или в начале сентября и получившим прививку людям специально подавать заявку для участия в ней не нужно будет, так как это будет происходить автоматически.

Он проинформировал, что рассматриваемый сегодня законопроект о лотерее для вакцинированных планируется включить в повестку дня ожидаемого на следующей недели внеочередного заседания Сейма, таким образом, можно прогнозировать, что в течение нескольких недель будет принято решение, а уже на следующей неделе после принятия закона можно будет провести первый розыгрыш.

"Лотерею будем проводить каждую неделю на протяжении трех месяцев, и мы очень надеемся, что сможем это делать уже в конце августа, в худшем случае - в самом-самом начале сентября", - рассказал министр.