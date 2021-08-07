Смертность от ковида в России выросла. Больше умирают только в Индии и Бразилии

Мировыми лидерами по абсолютному количеству умерших от коронавируса в июне оставались Бразилия и Индия. В Бразилии за месяц было зафиксировано 55,2 тысяч смертельных случаев, а в Индии - 67,5 тысяч (данные Университета Джонса Хопкинса). Эти две страны обогнали Россию по абсолютному числу умерших от коронавируса. Бразилия опережала Россию и по числу умерших на душу населения.

Но ситуация явно изменилась в последние недели: Россия, по данным Университета Джонса Хопкинса, выбилась в лидеры по количеству умерших на душу населения. В этой статистике используются данные оперштаба.

Индия стала первой страной, пострадавшей от штамма "Дельта". В этой стране были зафиксированы первые случаи заболевания.

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Среди стран, которым удалось радикально снизить смертность - Израиль и Швеция. В Израиле в июне от ковида умерло 17 человек, а в Швеции - 178. Оба государства активно проводят массовую вакцинацию населения: они привили около 60% населения.

Израильские власти после появления "Дельты" вернули ограничительные меры. 16 июля государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что хотя штамм "дельта" проник в страну, на уровень заражений это не повлияло.

Сильно снизить смертность от Covid-19 удалось и Британии, также благодаря масштабной вакцинации. В июне в стране от инфекции умерли 359 человек, хотя на пике первой волны пандемии Британия была одним из мировых лидеров по смертности от Covid-19.

В США, где в январе фиксировали около 100 тысяч смертей, в июне от ковида умерли 10,3 тысячи человек. В конце июня Белый дом объявил о том, что в стране вакцинированы 70% населения.

Как считают смертность в России

Сравнивать смертность от коронавируса в разных странах непросто из-за разных методик подсчета. Например, Бельгия включала в итоговую статистику летальности от Covid-19 даже те смерти, где было хотя бы подозрение на заражение коронавирусом. В результате у Бельгии данные по умершим от коронавируса намного выше, чем у других.

ФОТО: BBC

Большинство стран включают в статистику всех умерших, у которых тест на коронавирус оказался положительным. Считаются не только больные, которые умерли от коронавируса, но и больные, у которых ковид был сопутствующим заболеванием.

Как поясняется на портале "стопкоронавирус.рф", в России не любой гражданин, у кого по тестам или в результате посмертного вскрытия определен Covid-19, вносится в списки умерших от коронавируса.

"Коронавирусная инфекция по результатам паталогоанатомического вскрытия может быть поставлена и в том случае, если тест на коронавирус был отрицательным. Но в списки попадают только те, у кого Covid-19 стал главной причиной смерти, а не обострившиеся в ходе инфекции имеющиеся хронические заболевания. Таким образом, в России есть формулировка "смерть от Covid-19", умершие с таким посмертным диагнозом и пополняют статистику смерти от коронавируса. А есть формулировка "смерть с COVID-19" - когда есть подтвержденная коронавирусная инфекция, но смерть произошла от другой причины", - говорится в объяснении.

Смертность от коронавируса в большинстве стран как правило растет и падает скачками - в какие-то дни может быть зафиксирован резкий рост, а в какие-то - столь же резкий спад.

В России, судя по официальной статистике, за последние три месяца не было ни одного резкого скачка, и число заболевших день ото дня увеличивалось или уменьшалось лишь на несколько человек.

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Медленная вакцинация

Глава Минздрава Михаил Мурашко накануне сообщил, что в России от коронавируса привиты 38,9 миллиона человек (то есть примерно 27,7% населения страны). Чиновник не уточнил, идет ли речь о полном цикле прививки или в это число включены и те, кто получил только первый компонент вакцины.

Согласно неофициальной статистике на сайте govgov.ru, на сегодняшний день в России 38,3 миллиона человек (26.2% населения) привиты хотя бы одним компонентом вакцины и 27,4 миллиона (18.8% населения) - полностью привиты.

По данным российского минздрава, темпы вакцинации в стране замедлились: за последние две недели количество привившихся увеличилось на 11,5%, тогда как за предыдущие - почти на 25%. Вакцинация в России снизила темпы после смягчения коронавирусных ограничений: в частности, в Москве и Подмосковье отменили QR-коды для ресторанов и кафе.

Мурашко уверил, что в России нет проблем с доступом к вакцинам. Между тем, в Москве за последние два месяца несколько раз заканчивались запасы вакцин "Ковивак" и "Эпиваккорона", и единственной доступной вакциной оставался "Спутник V". Дефицит "Ковивака" и "Эпивака" наблюдался и в Петербурге.

Прививочная кампания в России проходит медленно не только из-за недостатка или отсутствия выбора вакцин, но и из-за недоверия граждан к вакцинам. По данным опроса ВЦИОМ, опубликованным 10 июня, лишь чуть более половины респондентов (55%) изъявили желание сделать прививку российской вакциной от коронавируса, и лишь 17% из них сказали, что уже сделали ее.