Как за год изменились цены в Латвии. Официальная статистика ЦСУ

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос на 1,4%. За год цены на табачные изделия выросли на 2,9%. Подорожали крепкие алкогольные напитки и пиво, а цены вина снизились.

Средний уровень цен на одежду и обувь вырос на 2,8%. За год цены на обувь выросли на 9,1%, на одежду - на 0,4%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, вырос на 4,1%. Подорожали природный газ, электричество, услуги по обслуживанию и ремонту жилья, твердое топливо, аренда жилья, водоснабжение, а также вывоз мусора, а тепловая энергия стала дешевле.

В группе здравоохранения цены выросли на 2,5%. Стали дороже стоматологические услуги и услуги медицинских специалистов. Фармацевтическая продукция стала дешевле, в основном это относится к компенсируемым лекарствам.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год выросли на 7,8% - за счет роста цен на топливо на 17,8%.

Дизельное топливо подорожало на 17,9%, бензин - на 17,1%, газ - на 20,3%. Выросли цены подержанных автомобилей и шин, в свою очередь пассажирские авиаперевозки подешевели.

В других группах потребления наиболее существенно выросли цены на услуги общественного питания, мебель и бытовое оборудование, а также услуги связи. Упали цены на автострахование, товары личной гигиены и косметические товары.

В июле по сравнению с июнем 2021 года средний уровень потребительских цен увеличился на 0,4%.

Наиболее существенное влияние на изменение цен оказал рост цен на товары и услуги, связанные с жильем, товары и услуги, связанные с транспортом, жилищное оборудование, ресторанные и гостиничные услуги, а также падение цен на одежду и обувь, разные товары и услуги, продукты питания и безалкогольные напитки.

За месяц средний уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки снизился на 0,1%. Из-за сезонных факторов наиболее существенно в этой группе снизились цены на свежие овощи (на 4,6%) и свежие фрукты (на 3%), вяленое, соленое или копченое мясо (на 1,4%), свинину (на 2,4%), шоколад (на 4%), сыр и творог (на 1,5%), йогурт (на 2,4%), фруктовые и овощные соки (на 2,6%).

По мере того, как новый урожай картофеля продолжал поступать в продажу, цены на него повышались - рост составил 31,3%. Подорожало мясо птицы на 4,9%.

В группе одежды и обуви цены снизились на 4,8%. Под влиянием акций одежда подешевела в среднем на 4,3%, обувь - на 7,5%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, вырос на 2,7%, что в основном было связано с повышением с 1 июля тарифов на природный газ. Подорожали электроэнергия, твердое топливо, а также аренда жилья.

В группе товаров для жилья цены выросли в среднем на 1%. Стали дороже домашняя мебель, неэлектрическая кухонная утварь и бытовые предметы.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с транспортом, вырос на 1%. Топливо подорожало на 1,6%, в том числе дизельное топливо - на 1,7%, бензин - на 1,6%, газ - на 0,8%. Выросли цены на обслуживание и ремонт личного транспорта.

Средний уровень цен на ресторанные и гостиничные услуги увеличился на 1%. Гостиничные услуги подорожали в среднем на 6,5%, услуги ресторанов и кафе - на 0,6%.

В группе различных товаров и услуг цены снизились в среднем на 0,7%, что в основном было обусловлено окончанием акций на товары личной гигиены и косметические товары.

В других потребительских группах наиболее значительный рост цен наблюдался на табачные изделия, стоматологические услуги и фармацевтические товары, в то время как цены на вино и корм для домашних животных снизились.