Страны Балтии и Польша призвали сохранять внимание к Беларуси

В обнародованном в понедельник, 9 августа, общем заявлении глав комитетов предлагается привлекать к ответственности всех, кто участвует в поддержании потока нелегальной миграции через Беларусь, не допустить к финансовым источникам ЕС авиакомпанию Belavia.

Главы парламентских комитетов по иностранным делам стран Балтии также призывают международное сообщество требовать проведения в Беларуси новых парламентских выборов.

Заявление распространено в годовщину президентских выборов в Беларуси, после которых было объявлено, что их выиграл авторитарный лидер страны Александр Лукашенко.

Главы парламентских комитетов по иностранным делам соседних стран в понедельник посетили Литву для ознакомления с ситуацией с нелегальной миграцией.

В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.

Должностные лица Литвы называют рост потока незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима, в связи с чем в стране объявлена чрезвычайная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пересечь границу.

Ранее сообщалось, что за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы за три дня были задержаны уже 160 человек. Чтобы защитить внешнюю границу Латвии и Европейского союза от нелегальной миграции, министр внутренних дел Мария Голубева предлагает правительству объявить на латвийско-белорусской границе режим чрезвычайной ситуации.